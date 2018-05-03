İnce'nin yarınki programı: Hacıbayram'da namaz, 1. Meclis'i ziyaret

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak isminin açıklanması beklenen Muharrem İnce'nin yarınki programı belli oldu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak isminin açıklanması beklenen Muharrem İnce'nin yarınki programı belli oldu.

CUMA NAMAZIYLA BAŞLAYACAK

Sözcü’nün aktardığı habere göre Muharrem İnce, ismi açıklandıktan sonra cuma namazı için Hacıbayram Camisi’ne giderek cuma namazını kılacak.

Burada namaz kıldıktan sonra cumhuriyetin temellerinin atıldığı 1. Meclis binasına yürüyecek olan İnce, ikinci günü ise memleketi Yalova’da geçirecek.

Yalova milletvekili olarak siyasette yer alan İnce, ilk mitingini de burada yapacak. İnce önce babasının mezarını ziyaret edip dua edecek dada sonra annesinin elin öpüp duasını alacak.

İNCE’NİN DOĞUM GÜNÜ

Yarının Muharrem İnce için bir başka önemi ise doğum günü olması. İnce 4 Mayıs 1964 günü Yalova’da dünyaya geldi.