İnce'nin 'apoletlerini sökeceğim' dediği komutana yeni rütbe geliyor

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini hedef alan konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i 30 Ağustos’ta emekli edeceğini açıklamıştı. Seçimlerin ardından Erdoğan, Temel'i orgeneralliğe yükseltecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimleri kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan generali, 30 Ağustos’ta emekli edeceğini söylemişti.

Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şûra'da seçimleri kazanan Erdoğan'ın Temel'i orgeneralliğe yükselteceği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, teamül gereği kuvvet komutanlıklarında değişiklik olmayacak. Ancak görevini koramiral rütbesiyle sürdüren Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın oramiralliğe, seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışladığı gerekçesiyle CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin eleştirilerine hedef olan 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in de orgeneralliğe yükseltilmesi bekleniyor.

