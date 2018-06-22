İnce'nin 2014 yılında çekilen fotoğrafını 15 Temmuz'da 'tavla oynadı' diye haber yaptılar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 15 Temmuz'da tavla oynadığını haber yapan Sabah'ın kullandığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2014 yılında kahvedeki gençlerle okey oynadığı fotoğraf, Sabah gazetesinde "İnce 15 Temmuz'da tavla oynuyordu" başlığıyla servis edildi.

Haberde "İnce'nin yakınları" kaynak gösterilirken şu ifadelere yer verildi:

"İnce'nin yakınlarının anlattığına göre, o gece İnce ve kardeşi tavla oynarken darbe girişimi olduğunu öğrendi. Muharrem İnce'nin eşinin de Balıkesirli olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihanet girişimine karşı halkı meydanlara davet ettiği dakikalarda İnce'nin aynı yazlıkta evde bulunduğu öğrenildi."