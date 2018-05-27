İnce’den Venezuela’ya ‘tek adam’ suçlaması, Güney Kore’ye övgü

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye’nin sonunun ya Güney Kore’ye ya da Venezuela’ya benzeyeceğini ileri sürdüğü konuşmasında, ABD'nin yaptırımlar uyguladığı, emperyalist saldırı altındaki Venezuela’daki Bolivarcı halk iktidarını ‘tek adam yönetimi’ olmakla suçladı. Türkiye’ye emperyalizmin fonladığı, emekçilerin ağır sömürü koşullarında bulunduğu Güney Kore’yi örnek gösterdi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir’in ilçelerini ziyaret ederek bu ilçelerde mitingler düzenledi. Muharrem İnce Ödemiş’te yaptığı konuşmada Türkiye’nin sonunun ya Güney Kore’ye ya da Venezuela’ya benzeyeceğini ileri sürdü. ABD ve AB’nin hedefindeki Venezuela’nın Bolivarcı iktidarını “tek adam yönetimi” diye tanımlayan İnce, emekçilerin ağır sömürü koşullarına maruz kaldığı, emperyalizmin “mucize” projesi Güney Kore’yi ise Türkiye halkına bir kez daha örnek olarak gösterdi. İnce şu ifadeleri kullandı:

“Yıl 1980; Türkiye’nin milli geliri 2 bin dolar, Güney Kore’nin de 2 bin dolar. Asya krizi oluyor, Kore iflas ediyor. Devlet 5 büyük şirketi çağırıyor. ‘Rekabet etmeyeceksiniz, dünyayla rekabet edeceksiniz’ diyor. 5 şirketin şimdiki ihracatı 250 milyar dolar. Şimdi milli gelir 30 bin dolar. Türkiye’de ise 7 bin dolara düştü. Bir de Venezuela var. 300 milyar varil petrol üretiyor ama devlette tek adam var. Petrolün gelirini halka aktarayım, halk üretmesin; diyor. Halk üretmemiş ve sonunda üretmeyen ekonomi çöküyor. Şu anda en büyük petrol üreticisi Venezuela, tuvalet kağıdı alamıyor. Aklımızı başımıza alırsak Güney Kore oluruz ama bedava yaşamaya çalışırsak tuvalet kağıdı bulamayız. Karar sizin" diye konuştu.



'STADYUM YERİNE FABRİKA'

AKP döneminde 265 stadyum yapıldığını belirten İnce, bunun Atatürk ismini silmek ve yandaşa rant sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi. “Fabrika mı gerekli stadyum mu?” diye soran İnce “Stadyum dediğin şey haftada 2 saat çalışıyor. 30 günde 8 saat. Fabrika 24 saat çalışıyor. Erdoğan ile İnce arasında fark bu. Erdoğan diyor ki ’Tüketim, Kanal İstanbul’. Kazdıracak, oradan avanta gelecek, rant gelecek, mama gelecek. İnce diyor ki ’Bacası tüten fabrika gelecek’. Erdoğan, ’İsrail’den tohum alalım’ diyor, ben de ’Yerli tohumlarımızı geliştireceğim’ diyorum. Bakın farklarımız bunlar” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya yönelik eleştirilerde bulunan İnce, "Tarım Bakanı’nın adı, Fakıbaba; milletin adı, fakir baba. O saman ithal edecek; ben yerli ırkları geliştireceğim, köylüyü destekleyeceğim. O, ’Domates satalım’ diyecek, ben diyeceğim ki ’Tarıma dayalı sanayi kurmamız lazım yani marka üretmemiz lazım’. Domates değil ya salça ya da ketçap satacağız. Bizim Mercedes’imiz yok, BMW’miz yok. Marka üreteceğim. Markası olmayan, arkada olur. Sizi iyi yetiştireceğiz; Fransız’dan, Alman’dan daha iyi yetiştireceğiz. Çağınızı bileceksiniz" diye konuştu.

'3B İLE KALKINMA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocuk konusundaki açıklamalarını da eleştiren İnce, şunları kaydetti:

"İster 3, ister 5 çocuk yap. Adamın parası var, her şeyi yerinde, 5 çocuk yapar; ama açsa nasıl yapacak? Aramızdaki fark şu. O diyor ki ’3 çocuk yap, 5 çocuk yap’. Ben de diyorum ki benim görevim çocuk sayısını belirlemek değil, bu çocuk bezindeki KDV yüzde 18. Çocuğun donundan yüzde 18 vergi alan devletten adam olmaz. Çocuğun bezinden yüzde 18 vergi al sonra çocuk sayısına karış.”

Türkiye’yi ‘3B’ ile kalkındıracaklarını belirten İnce “Barışacağız, büyüyeceğiz, adili bölüşeceğiz” dedi. İnce şöyle devam etti:

“Bu nasıl olacak? Bir, artık vatandaş tasarruf yapmayacak, devlet tasarruf yapacak. Mesela 40 milyar doları Suriyelilere harcamayacağız, haberiniz olsun. Mesela 2 milyar dolara saray yaptırmayacağım.”

'GENEL BAŞKAN OLAMADIM; CUMHURBAŞKANI OLURUM'

Muharrem İnce, Bergama’da da halka seslendi. Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıktı, 4 kere kaybetti" sözlerine işaret ederek, “Bir kere 2 kere kaybettim, onu düzelt. Kaybettim, doğru söylüyor. Kaybettiysek kaybettik. Şimdi Erdoğan’a söylüyorum; sen 89’da Beyoğlu belediye başkanı seçildin mi. Kaybettin. 91’de milletvekilli adayı idin, 91’de milletvekili olabildin mi, olamadın. Demek ki milletvekili de olamadın ama cumhurbaşkanı oldun. Abdullah Gül Fazilet Partisine genel başkan olamadı ama cumhurbaşkanı oldu. Binali Yıldırım İzmir’e büyükşehir belediye başkanı olamadı ama Başbakan oldu. Demek ki siyasette onlar olabiliyor. Ben de genel başkan olamadım, cumhurbaşkanı olurum. Ne var bunda” diye konuştu.

‘SEN BAKANLARA TOKAT ATARKEN İYİ’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklaması sırasında “Gel bakalım buraya” demesi sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, şunları söyledi:

“Benden 15 yaş büyük ne var ‘Gel kardeşim’ diyemez mi. Yani Abdullah Gül’ün bahçesine helikopterle Genelkurmay Başkanı gönderseydi daha mı iyiydi? Ben gocunmuyorum da sana ne oluyor. Sen bakanlara tokat atarken iyi ya. Belediye başkanlarına ‘çekilin’ diyorsun, çekiliyorlar. Davutoğlu’na in ordan diyorsun iniyor. Ne Kılıçdaroğlu, ‘Gel bakayım buraya’ dedi bana çünkü naif bir adamdır o. Bırak aramıza nifak tohumu sokacaksın geç o işleri. Senin yola çıktığın insanlardan kimse yok. Bülent Arınç yok, Abdullah Gül yok hepsi terk etti seni. Sen ona bak.”