İnce'den 'türban' güvencesi: İster evde, ister dışarda, ister devlette tak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni vaadi 'türban' oldu. Edirne mitinginde 'türban' güvencesi veren İnce, 'İster evde tak, ister dışarda tak, ister devlette tak' diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne'deki seçim mitinginde konuştu. İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu akşam görüşeceklerini açıkladı.

Adı cumhurbaşkanı adayları arasında anılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski başbakan yardımcısı ve AKP kurucularından Abdüllatif Şener de mitingde İnce'ye eşlik etti.

Konuşmasında cumhurbaşkanları adaylarını ziyaret ettiğini söyleyen İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin zamanının da belli olduğunu söyledi.

İnce, "Az önce cevap geldi Sayın Erdoğan ile bu akşam saat 21.00'de parti genel merkezinde kabul edeceklermiş. Şimdi ona gidip başarılar dileyeceğim" dedi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Benim derdim Türkiye, benim derdim uzlaşmak. Beraber yaşamak. Sen ben yok, ayrı gayrı yok.

Bizim çılgın projemiz var diyor. Nedir o, Kanal İstanbul. Ya bundan 40-50 sene önce ilk köprüyü Demirel, ikinciyi Özal, üçüncüyü Erdoğan yaptı, dördüncüyü de gelir İnce yapar. Ne olacak.

Benim en çılgın projem huzur içinde, barış içinde yaşamak.

Dün Erdoğan, "Gariban aday" diyor; neredeyse aynı maaşı alıyoruz, ben gariban oluyorum da sen nasıl zengin oldun o maaşla? Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim.

Sayın Erdoğan diyor ki; tek dertleri beni indirmek istiyorlar. Benim senle bir derdim yok. Benim derdim Türkiye. Sen indiğinde dolar inecekse, sen indiğinde avro inecekse, faiz inecekse, mazot inecekse, benzin inecekse ben be kardeşim sen de. Ne olacak yani?

Sen 80 milyondan daha mı değerlisin? Dünya 5'ten büyük diyordun kutluyorum, arkandayım. Ama Türkiye de senden büyüktür.

'TÜRBAN' GÜVENCESİ

Biz gelirsek türban takanların sıkıntı yaşayacaklarını söylüyorlar. Burdan güvence veriyorum: İster evde tak, ister dışarda, ister devlette... Türban artık gündem olmaktan, milletin meselesi olmaktan çıkmıştır.

CNN TÜRK YAYINI ÜÇ KEZ KESTİ

Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın Demirören Holding'e satılan CNN Türk, İnce'nin İstanbul Boğazı'ndaki 1. Köprü'nün Süleyman Demirel, 2. Köprü'nün Turgut Özal, 3. Tayyip Erdoğan, 4. köprünün de kendisinin yapacağını söylediği sırada yayını kesti. İnce'nin konuşmasını yaklaşık iki dakika canlı yayınladıktan sonra canlı yayından çıkan CNN Türk, bir kaç dakika sonra tekrar yayına girdi. İnce'nin "Dünya beşten büyüktür. Doğru. Türkiye de senden büyüktür" sözlerinin ardından CNN Türk yine yayını kesti.

Bir süre sonra tekrar mitingi canlı vermeye başlayan CNN Türk daha sonra reklam arası vererek İnce'nin konuşmasını yarıda kesti.

CNN Türk, yaklaşık yarım saat konuşan İnce'nin konuşmasını ÜÇ kez kesti.