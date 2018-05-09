İnce'den 'türban' güvencesi: İster evde, ister dışarda, ister devlette tak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne'deki seçim mitinginde konuştu. İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu akşam görüşeceklerini açıkladı.
Adı cumhurbaşkanı adayları arasında anılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski başbakan yardımcısı ve AKP kurucularından Abdüllatif Şener de mitingde İnce'ye eşlik etti.
Konuşmasında cumhurbaşkanları adaylarını ziyaret ettiğini söyleyen İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin zamanının da belli olduğunu söyledi.
İnce, "Az önce cevap geldi Sayın Erdoğan ile bu akşam saat 21.00'de parti genel merkezinde kabul edeceklermiş. Şimdi ona gidip başarılar dileyeceğim" dedi.
İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
'TÜRBAN' GÜVENCESİ
CNN TÜRK YAYINI ÜÇ KEZ KESTİ
Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın Demirören Holding'e satılan CNN Türk, İnce'nin İstanbul Boğazı'ndaki 1. Köprü'nün Süleyman Demirel, 2. Köprü'nün Turgut Özal, 3. Tayyip Erdoğan, 4. köprünün de kendisinin yapacağını söylediği sırada yayını kesti. İnce'nin konuşmasını yaklaşık iki dakika canlı yayınladıktan sonra canlı yayından çıkan CNN Türk, bir kaç dakika sonra tekrar yayına girdi. İnce'nin "Dünya beşten büyüktür. Doğru. Türkiye de senden büyüktür" sözlerinin ardından CNN Türk yine yayını kesti.
Bir süre sonra tekrar mitingi canlı vermeye başlayan CNN Türk daha sonra reklam arası vererek İnce'nin konuşmasını yarıda kesti.
CNN Türk, yaklaşık yarım saat konuşan İnce'nin konuşmasını ÜÇ kez kesti.