İnce'den tasarruf vaadi: Sarayın ışıklarını kısacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Manisa'da konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Manisa'daki mitinginde vaadlerde bulundu. İnce "Güneş enerjisini kullanamıyoruz. Milletvekillerine zam yapmayacağım öğrencilere kredi vereceğim. Sarayın ışıklarını kısacağım öğrencilere destek vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. Cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye Cumhuriyeti'nin çiftçiye olan borcunu ödeyeceğim. Çiftçi üretmezse saman alırsın saman. Vatandaşları kandıracağım diye palavralara gerek yok. Dış politika böyle yapılmaz. Ne zaman 'Eyy' dese Türkiye kaybetti. Sadece mazottan aldığı vergi, çiftçiye verdiği destekten fazla. Çiftçinin borçlarını yeniden yapılandırıcağız. 'Parayı nereden bulacaksın?' diyorlar. Suriyeli'ye bu kadar parayı bulduysan oradan bulacağım. Emekli geçinebiliyor mu? Türkiye'de kötüye giden bir şeyler var. İçimi hırpalayan bir şey var engelliler. 330 bin otizmli çocuk eğitim göremiyor. Aileler çocuklarının kendinden önce ölmesini istiyor. Kim bakacak? Türkiye Cumhuriyeti bakacak. Engellilerin tüm sorunlarını 2 yılda çözeceğiz. Kime hizmet ettiğiniz önemlidir. Derdiniz milletin sorunlarını çözmek mi zengin olmak mı? Hakkari'de mal varlığımı açıkladım. Cumhurbaşkanı olduğumda 5 yıl sonra yeniden açıklayacağım. Herkesin geliri artıysa benim de gelirim artacak. Sağ-sol yok. Cumhuriyet var cumhuriyet. Derdimiz millet, çocuklar" dedi.