İnce'den reyting yanıtı: kotrol ettik Erdoğan'ın 14 benimki 44

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ın reyting açıklamasına 'Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im. Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş' yanıtını verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerine ilişkin Dersim mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

"Ben ona diyorum ki 'bak geçim sıkıntısı var', 'milletin tenceresine et girmiyor', 'gel bunları konuşalım' diyorum, istediğin bir TV kanalında cesaretin ve bilgin varsa 'gel çık' diyorum. En az 10 yerde tekrarladım. Dün tenezzül etti cevap verdi. Dedi ki ben reyting kazanırmışım. Çocuklara reytingleri kontrol edin dedim. Reytingleri kotrol ettik Erdoğan'ın 14 benim ki 44" diyen İnce, "Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im. Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş. Gel benimle televizyona çık da havan olsun biraz. Korkma sen dünya lideri değil misin?" ifadelerini kullandı.