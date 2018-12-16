İnce’den İstanbul adaylığı için açıklama: Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var...

CHP'nin 24 Haziran'daki seçimde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 'Ben hep söyledim, sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil, çalışma zamanı' dedi.

CHP için seçim çalışmalarına katılan Muharrem İnce, seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Kendisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusu sorulan İnce şu ifadeleri kullandı:

“Başından beri söylediğim lafın arkasındayım. 16 yıldır iktidar olan bu partiye bir alternatif olmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi, kendi örgütüne güvenmelidir, üyelerine güvenmelidir. İstanbul’da 259 bin üyemiz var. 259 bin kişi yanlış yapamaz. Ben hep söyledim, sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Ben bu lafımın arkasındayım. Kamuoyunda araştırmalar yapıyorlar genel merkez, yöneticiler. Onların iyi niyetine güvenmek zorundayız. Çünkü partiyi yönetenler partinin tapusunu almaz. İki yıllığına yönetme yetkisini alırlar. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecekler. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart’a kadar maraza çıkartma zamanı değil, çalışma zamanı."