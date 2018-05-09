İnce'den görüşme sonrası ilk açıklama

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Randevu talebi Muharrem İnce'den gelirken, Erdoğan, İnce'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerine AKP Genel Merkezinde kabul etti.

İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AKP Genel Merkezine gelirken, İnce'yi parti girişinde AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

İnce, görüşme sonrası basına "Başarılar diledik, sohbet ettik" açıklamasında bulundu.

Görüşme sonrası açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Güzel bir görüşme oldu, ikisi de Rizeliymiş" dedi.