İnce'den Erdoğan'a OHAL yanıtı: Şimdi kaldır, elini tutan mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak' açıklamasına, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den yanıt geldi: OHAL'i şimdi kaldır...

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "24 Haziran’dan sonra ilk işimiz OHAL’i kaldırmak" açıklamasına yanıt verdi.

Erdoğan’ın televizyonda kendi vaatlerini açıkladığını belirten İnce sosyal medya hesabından “Anketler moralini bozdu, televizyonda benim vaatlerimi açıklamaya başladı. Seçimden sonra OHAL’i kaldıracakmış. Şimdi kaldır elini tutan mı var? OHAL koşullarında seçim yapan ülke olmaktan kurtulalım” paylaşımında bulundu.