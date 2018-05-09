İnce'den Erdoğan'a 'gariban' yanıtı: Şaibeli olmaktan iyidir

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine 'gariban' diyen Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik "gariban" sözcüğünü kullanmasına yanıt verdi.

Muharrem İnce, DİSK ziyareti sırasında Erdoğan’a verdiği yanıtta “Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir” dedi.

Muharrem İnce şunları kaydetti:

“Şimdi pahalı çaylar içiyor, pahalı saatler, pahalı kravatlar takıyorsun. Saraylarda yaşıyorsun. Bana gariban demesini aşağılayıcı bir şey olarak görmüyorum. Gurur verici bir şey olarak görüyorum. Bütün garibanların yanında hissediyorum kendimi. O nerede hissediyor bilemem. Bu memleketin çoğu gariban. Biraz da senin yüzünden sonradan gariban oldular. Sen imam hatip lisesinde okurken harçlığı zor bulduğun günleri unuttun. Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir. Doğru söylüyorsun ben gariban kamyon şoförü rahmetli Hacı Şerif’in oğluyum.”

ERDOĞAN, İNCE'YE 'GARİBAN' DEMİŞTİ

Erdoğan, “Seçim kampanyasında CHP’nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız? Onu bilemiyoruz” ifadesini kullanmıştı.