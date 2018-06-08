İnce'den Erdoğan'a: Buzdolabının içini boşalttın

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Kastamonu'ndaki seçim mitinginde, Erdoğan'ın buzdolabıyla ilgili sözleri hakkında 'Dalga mı geçiyor bu! Evet buzdolabı ile ilgili bir şey yaptın, içindekileri boşalttın' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kastamonu'nda yaptığı seçim mitinginde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Her eve buzdolabı giriyorsa refah seviyesi var demektir" sözlerine yanıt verdi.

İnce "Erdoğan iktidara gelmeden önce buzdolabımız yoktu, yiyeceklerimizi ağaç kovuğuna saklıyorduk. Dalga mı geçiyor bu! Ben sıradan bir köylü çocuğuydum, bizim evimizde vardı ben gençken buzdolabı. Evet buzdolabı ile ilgili bir şey yaptın, içindekileri boşalttın" dedi.

'BİZİ KEKLEMEYE ÇALIŞIYOR'

Erdoğan'ın kıraathane açma vaadiyle de ilgili konuşan İnce "16 sene sonra ne vaat edecek diye düşündüm, ben nanoteknoloji, uzay madenciliği, üretim, fabrika, çocuklara iş dedim, o kıraathane açacakmış. Dedim ki bunun yanında kesin FETÖ var yine kandırıyorlar. Bizi keklemeye çalışıyor, 16 yılın sonundaki projeye bak. Kastamonu'dan sesleniyorum, bedava kek yemek isteyenler oyunu Erdoğan'a versin, fabrikada iş isteyenler oyunu bana versin" diye konuştu.

İnce "Atanamayan öğretmenler, ben sizi atamayacağım diyor, 1,5 milyon imam hatipli, sana iş bulmayacağım diyor, sizin için tek çözüm kıraathanede biraz kek bir de çay. İnternet bile yok, twitter yok, facebook yok" dedi.

'SENİ BİLE ZİYARET ETTİM, SANA KATLANDIM'

HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiği için Erdoğan'ın kendisini eleştirmesi hakkında da Akşener'i, Karamollaoğlu'nu, Demirtaş'ı ve Erdoğan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan İnce, "Erdoğan ise benim videolarımı kırpmış sadece Demirtaş kısmını almış. 'Bakın bakın Demirtaş'a gitmiş' diyor. Ben doğru olanı milletin gözünün önünde yaptım, seni bile ziyaret ettim, sana katlandım" ifadelerini kullandı.

"Bu Erdoğan'ın yüzde 1 bile oy almaması lazım. Demirel'in yaptığı köprünün geliri hazineye gidiyor, Erdoğan'ın köprüsünün geliri uluslararası şirketlere gidiyor" diyen İnce, apolet tartışmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"AK Parti'nin iftar yemeği. Beni eleştiriyor. Paşa da alkışlıyor. Dedim ki, 'Senin apoletlerini sökerim". Kızanlar varmış. Asla geri adım atmıyorum. Kim ne derse desin. Ben kimseyi hapse atarım demiyorum ki. Emekli ederim demek. Seni emekli ederim."

Seçimden önceki haftayı televizyon kanalları önünde geçireceğini söyleyen İnce "Yandaş kanallara sesleniyorum. Sabrımı taşırıyorsunuz. Bana verdikleri süreler dalga geçer gibi. Son haftayı kanalların önünde geçireceğim. Ayıp ayıp. Merak etmeyin kanalları yönetenler, benim Cumhurbaşkanlığımda siz de özgürleşeceksiniz. Siz de adam yerine konulacaksınız. Korkmayın" diye konuştu.