İnce'den Erdoğan'a: Aramızda insanlık farkı var

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ı hedef alarak; 'Aramızda insanlık farkı var' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın'daki mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İnce, Erdoğan'ın kendisine yönelik söylediği "Sen o apoletleri Apo'ya mı takacaksın ey Muharrem İnce?" sözlerini "Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın?" diyerek yanıtladı.

İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle;

- Recep efendi seni uyarıyorum her kuşun eti yenmez. Haddini bileceksin. Madem askerleri çok seviyordun da Kuzey Irak'ta Amerikan askerleri Türk askerlerinin kafasına çuval geçirirken neden ses çıkarmadın?

- Bugün size 24 Haziran'daki seçimde en büyük rakibimi yarıştığım rakibimi açıklayacağım. Benim rakibim prompter. O yazıları camdan okur, ben candan. Zeytine 1 lira zeytinyağına 1.5 lira destek olalım diyorum. Çiftçiye mazotu 3 liraya verelim. En düşük emekli maaşını 1.500 lira yapalım diyorum. Ama Erdoğan kavga ediyor. Ben kimseden aşşağı kalmam cevabı da yapıştırırım

- Ben nanoteknoloji diyorum o Bay Muharrem diyor. Gel 16 yılda bu memleketin canını nasıl okudun onu tartışalım. Diploması olmayan bay ekonomist istediğin TV'de gel tartışalım.

- O generalin apoletlerini sökeceğim dedim. Erdoğan orada konuşurken TSK'nın kahramanlığını bayrağını söylemiyor. Muharrem İnce'ye çırak diyor. General de onu alkışlıyor. Erdoğan bana o sökeceğin apoleti Apo'ya mı takacaksın demiş. Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon'da söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın?

- Bu millette buzdolabı 40 senedir vardı, sen buzdolabının içini boşalttın.

- Ayran yerli içecek diyor. İnekler Uruguay'dan geldi, samanı Bulgaristan'dan euroyla aldık, nasıl yerli?

- Hergün bağıran çağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecek vaat eden bir cumhurbaşkanı olacağım.

- Bu besleme TRT var ya hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Beni veriyor 5 dakika Erdoğan'ı veriyor 500 dakika. TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok.

- Sevgili Erdoğan sen Soma'da tekmelenen madenciyi aradın mı? Aramızda insanlık farkı var.

- Recep Efendi, maaşlarımızın arasında fazla fark yok. Ben garibanım da sen nasıl bu kadar zengin oldun?

- Wikipedia'yı hemen açacağım. Türkiye'de sorgulayan eleştiren gençler olacak.