İnce'den 'Erdoğan yargılanacak mı?' sorusuna yanıt

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Erdoğan yargılanacak mı?' sorusuna, 'Bizim derdimiz devri sabık yaratmak, intikam almak değil. Biz bağımsız bir yargı tesis ediyoruz' yanıtını verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerini kazanması durumunda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargılanıp yargılanmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Erdoğan’ın telaş içinde olduğunu belirten İnce, “Bence hiç telaşa gerek yok. Bizim derdimiz devri sabık yaratmak, intikam almak değil. Biz bağımsız bir yargı tesis ediyoruz. Bu bağımsız yargı Erdoğan’ı da yargılamak isterse yargılar, beni de yargılamak isterse yargılar, o yargının işi” diye konuştu.