İnce'den Demirtaş açıklaması: ‘Muharrem Hoca, bu böyle olmuyor’ dedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişti.

Hakkari mitingi öncesi gazetecilere açıklamada bulunan İnce, "Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ettim başarılar diledim. O da bana başarılar diledi. Hatta espri yaptı. Bana, ‘Muharrem Hoca, bu böyle olmuyor’ dedi. Ben de nasıl olsun dedim. ‘Başkanım, her aday birer hafta sırayla hapis yatsın. Hepsini ben yatmayayım. Adaylar birer hafta nöbetleşe hapis yatsın’ dedi. Konuştuk, sohbet ettik" dedi.