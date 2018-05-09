İnce'den 'Demirtaş' açıklaması

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyareti sonrası kısa bir açıklama yaptı. İnce, Erdoğan'la yarın görüşeceğini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

İnce, bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin "Demirtaş'la görüşmeniz hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Dinleneyim, karnımı doyurayım, açıklayacağım mitingde" yanıtını verdi.

ERDOĞAN'LA YARIN GÖRÜŞECEK

Gazetecilerin soruyu tekrarlaması sonrası İnce, "Sayın Karamollaoğlu, Sayın Akşener, Sayın Demirtaş'la görüştüm, aday olan herkesle görüşmek isterim, başarılar diliyorum. Dün gece Erdoğan'ın makamından aradılar, bugün bir saat söylediler ama Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşemedi bu görüşme. Sanırım yarın görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.