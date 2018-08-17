İnce’den CHP yönetimine eleştiri: İmzacıları disipline vererek yüzsüzlük yapmayın

CHP'li Muharrem İnce, CHP yönetimini imzacıların disipline verilmesi konusunda eleştirdi ve ‘TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın’ dedi.

CHP'li Muharrem İnce, parti yönetimini, "TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin" sözleriyle eleştirdi.

İnce, Twitter hesabından paylaşımda bulundu:

"Olağanüstü kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin. Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz."