İnce'den 'cami' yanıtı: Bir daha böyle bir laf ederse perişan edeceğim onu

İzmir'de miting düzenleyen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Erdoğan diyor ki bunlar camiyi de yıkar. Ayıp ayıp, cami senin babanın malı mı? Bir daha böyle bir laf ederse perişan edeceğim onu meydanlarda' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin İzmir'de düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

“Ben otomobil fabrikası istemiyormuşum. Erdoğan’ın bilmediği şu; Erdoğan diyor ki otomobilin kaportasını, lastiğini, koltuğunu ben yapayım. Ben de diyorum ki otomobilin beynini ben yapayım" diyen İnce, "Geri kalmış, cahil, bilmiyor. Çünkü matematik bilmiyor. Televizyon yapıyoruz biz bir televizyondan 10 euro kazanıyoruz. Sen Almanya’daki otomobil fasrikasını gezdin mi? Bir otomobilden 100 euro kazanıyoruz. Avane kasnak gibi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın kendilerinin camileri yıkacağını söylediğini, bunun zoruna gittiğini belirten İnce, "Ak Partili seçmenlere sesleniyorum. Ayıp ayıp, cami senin babanın malı mı? Neredeyse gelmeyin camiye diyecek. Bir daha böyle bir laf ederse perişan edeceğim onu meydanlarda. Meydanlarda konuşacağımız şey ekonomi, ekonomi. Her gittiğimi yerde ekonomi konuşacağım" diye konuştu.