İnce: Yalova'da oyumu kullanıp YSK'nın önüne gideceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Ben pazar günü Yalova'da oyumu kullanıp hemen Ankara'ya gideceğim. Nereye gideceğim? YSK'nın önüne' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri öncesi mitinglerini sürdürüyor.

Dün üç ilde birden miting yapan İnce, Elazığ İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde 24 Haziran akşamına ilişkin konuştu.

Herkesin seçime kadar oy toplamasını isteyen İnce, "Sonra oyumuzu kullanmaya gittik işimiz bitti mi? Hayır. Akşam üzeri sandıklar açılırken, tekrar okula gideceğiz orada bulunacağız. Peki sandıklar açıldı, sayım bitti. Nereye gideceğiz? İl Seçim Kurulunun önüne gideceğiz. İl Seçim Kurulunun önüne gittiniz işimiz bitti mi? Hayır. Benim işim başlıyor. Ben ne yapacağım? Ben pazar günü Yalova'da oyumu kullanıp hemen Ankara'ya gideceğim. Nereye gideceğim? YSK'nin önüne. Emin olun bu iş tamam, bu değişim rüzgarını görüyorum" dedi.

"Erdoğan seni son kez uyarıyorum, senden istediğim şu; bir çık karşıma bir televizyonda ekonomi tartışalım çık karşıma çık" diyen İnce, "Kendine 'dünya lideri' diyorsun bana da 'çırak' diyorsun, sen dünya lideri olsan bir çıraktan korkar mısın? Demek ki sen çakma bir lidersin. Bana diyor ki benimle karşı karşıya gelirse benim reytingim artarmış. Çocuklara söyledim bakın bakayım CNN’e o katıldı, Habertürk’e de katıldı ben de katıldım. Ben 44 izlenmişim, o 11 izlenmiş, dört katı fazla izlenmişim. Dedim ki hava durumuna bakın hava durumu mu fazla izlenmiş Erdoğan mı? Ona baktılar, hava durumu daha fazla izlemiş. Erdoğan benimle televizyona çık da havan olsun biraz" ifadelerini kullandı.