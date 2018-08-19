İnce: Yahudi Cesaret Ödülü üzerinden yaptığım eleştiri yanlış oldu, özür dilerim

Muharrem İnce Yahudi Cesaret Ödülü'yle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi.

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, iktidara yönelttiği "Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülüne layık görülen ve bu ödülü kendine layık görenlersiniz" ifadesinden dolayı özür diledi.

Muharrem İnce, tartışmalara neden olan eleştirisine ilişkin olarak Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulundu.

"Benim maksadım yönetimin İsrail politikaları konusunda sergilediği ikiyüzlü tavrı anlatmaktı" diyen İnce, şöyle devam etti:

"Yahudi Cesaret Ödülü üzerinden yaptığım eleştiri yanlış olmuştur. Özür dilerim. Türkiye'de yaşayan Yahudi vatandaşlarımızın üzülmesini asla istemem. Irkçılık da benim defterimde yazmaz."