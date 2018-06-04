İnce: Seçimi kazandıktan 48 saat sonra OHAL'i kaldıracağız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Van mitinginde konuştu. İnce, 'Seçimi kazandıktan 48 saat içerisinde OHAL'i kaldıracağız' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce Van mitinginde konuştu. İnce, "Seçimi kazandıktan 48 saat içerisinde OHAL'i kaldıracağız. 3 ay içerisinde hukuk sistemini hemen düzelteceğiz. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olarak Yargıtay'a gittiğinde yargıçlar ayağa kalkmayacak" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN PROMPTERLE SINAVINI İZLETTİ

Van'da halka seslenen İnce, dün Diyarbakır'daki iftar programında kanaat önderleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın prompter'ın bozulmasının ardından konuşamamasının görüntüsünü izletti. İnce, "Ben size yürekten, ciğerden konuşuyorum, içimden gelenleri söylüyorum. Konuşma iki şekilde yapılır, küçük notlar alırsın, içinden geldiği gibi konuşursun. Bir de cam var cam, yazılanları okur, sen de ezbere konuşuyor zannedersin. Cam bozuldu. Camdan konuşanlar bu sorunu çözemez, candan konuşanlar bu sorunu çözer" ifadesini kullandı.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle: