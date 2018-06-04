İnce: Seçimi kazandıktan 48 saat sonra OHAL'i kaldıracağız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Van mitinginde konuştu. İnce, 'Seçimi kazandıktan 48 saat içerisinde OHAL'i kaldıracağız' ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce Van mitinginde konuştu. İnce, "Seçimi kazandıktan 48 saat içerisinde OHAL'i kaldıracağız. 3 ay içerisinde hukuk sistemini hemen düzelteceğiz. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olarak Yargıtay'a gittiğinde yargıçlar ayağa kalkmayacak" diye konuştu.
ERDOĞAN'IN PROMPTERLE SINAVINI İZLETTİ
Van'da halka seslenen İnce, dün Diyarbakır'daki iftar programında kanaat önderleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın prompter'ın bozulmasının ardından konuşamamasının görüntüsünü izletti. İnce, "Ben size yürekten, ciğerden konuşuyorum, içimden gelenleri söylüyorum. Konuşma iki şekilde yapılır, küçük notlar alırsın, içinden geldiği gibi konuşursun. Bir de cam var cam, yazılanları okur, sen de ezbere konuşuyor zannedersin. Cam bozuldu. Camdan konuşanlar bu sorunu çözemez, candan konuşanlar bu sorunu çözer" ifadesini kullandı.
İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Avrupa'nın en genç nüfusu var; ova var, göl var… Un var, şeker var yağ var; usta kötü sadece helva bundan kötü oluyor. Almanya'nın yaş ortalaması 40, İsveç'in 45, Türkiye'nin 29. İşte en büyük servet bu. Türkiye'nin en büyük serveti genç nüfusudur. Bunları iyi eğiteceğiz. Ben Van'ın müfettişiydim partide. Sokaklarda gezerken ne kadar genç nüfus olduğunu görüyorum, bu çocukları iyi eğiteceğiz. İyi okullarda okutacağız onları. Ama doların yükselmemesi için, faizlerin düşmesi için, ekonominin düzgün olması için, yoksulluğu kaldırmak için bir büyük değişikliği beraber gerçekleştireceğiz.
- Yeni dönemde neler olacak anlatayım. Bir, barışacağız. 'Kürt Sorunu' her şeyden önce siyasi ahlak sorunudur. Siyasetçi Van'da, Diyarbakır'da geldi, Kürtlerin hoşuna gidecek şeyler söyledi. Ama Edirne'de başka konuştu. Bir yerde milliyetçiliği ayaklar altına aldı, öbür tarafa gitti, uçtu. Cumhurbaşkanı olursam, ki inanıyorum olacağıma; ben bu sorunu çözeceğim.
- Dokunulmazlıklar konusu gündeme geldi, CHP 'evet' dedi, ben 'hayır' dedim. Bana yanlış yapıyorsun dediler; hayır dedim. Doğru yapıyorum, dedim. Türkiye'de mahkeme yok ki, yargı yok ki; talimatla hareket ediyorlar. Dokunulmazlıklar konusunda parti yönetimini dinlemedim, doğru yaptım, bugün olsa aynısını yaparım. Siyaset bir risk işidir, cesaret işidir. Bu cesareti göstereceğiz.
- Ne Kürt kardeşlerime yalan söyleyeceğiz, ne Türklere. Yalan yok. Çözüm yeri TBMM'dir, orada temsil edilen siyasi partiler aldıkları oya, milletvekili sayısına bakmadan eşit üyeyle komisyon kuracağız. TRT kanallarından birini bu soruna tahsis edeceğiz. Bir kanalda sadece bu konuyu tartışacağız, özgürce, herkesin gözünün önünde. 81 milyon ne yaptığımızı bilecek, gizli kapaklı görüşme yok. Edirneli de bilecek, Vanlı da bilecek.
- Çiftçinin borçlarının faizini sileceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. En düşük emekli maaşı 1500 lira, asgari ücret 2200 lira olacak. Hayvancılara sesleniyorum: Bir, insanlara ilaç kullanıyoruz, devlet bunların önemli bir kısmını veriyor. Bir de hayvanlara kullanıyoruz. İnsanlara 100 liralıksa, hayvanlara da 5 liralık. İnce'nin cumhurbaşkanlığında hayvanların ilacını devlet bedava verecek. İki, çobanlık deyip geçme. Eğer onlar olmazsa etimiz olmaz; etimiz olmazsa Sırbistan'dan et, Uruguay'dan inek alırız. İstanbul, İzmir, Ankara'daki çocuğumuz et yiyemez. Bizim çobanlarımızı desteklememiz lazım. Bütün çobanların sigorta primlerini devlet ödeyecek.
- İstanbul'a gelenlerin içinde birinci sırada kim var biliyor musun? Vanlılar var. Şu anda Van birinci sırada. Bana ekonomiyi nasıl düzelteceksin diye soruyorlar. Bir, cumhurbaşkanlığı yeminini ettiğim 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağız. İki, OHAL kalkınca Merkez Bankası'nı bağımsız hale getireceğiz. 3 ay içinde hukuk sistemini, yargı düzenini düzelteceğiz. Yargıda ne FETÖ'cüler ne Tayyip'in askerleri olacak.