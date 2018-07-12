İnce seçimden sonra ilk kez televizyonda konuştu, neden YSK önüne çağrı yapmadığını açıkladı

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim sonrasında ilk defa bir televizyon programına katılarak açıklama yaptı. Seçim günü yaşananları anlatan İnce, neden YSK önüne çağrı yapmadığını da açıkladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimin ardından ilk kez bir televizyon programına konuk olarak sorulara yanıt verdi.

'İLK TURDA ÇATI ADAY MATEMATİĞE AYKIRI'

Aday olmasının nedeninin anketlerde isminin öne çıkması olduğunu belirten İnce, birinci tura çatı adayla girmenin matematiğe aykırı olduğunu iddia ederek, "Çatı aday doğru değildir, 2014'te de aynı şeyi savundum. Her parti kendi adayını gösterirse katılım artar" şeklinde konuştu.

'GENEL BAŞKANLA İLGİLİ EN UFAK BİR ŞİKAYETİM YOK'

CHP'den bu süreçte yeterince destek alıp almadığı şeklindeki soruyu yanıtlayan İnce, "Sayın Genel Başkanla ilgili en ufak bir şikayetim yok. Aradı beni sordu. Çok ciddi emek harcadılar, ter döktüler. Örgüt çok çalıştı, bir iki can sıkıcı olay oldu. Yeterince maddi destek aldım. Bağışların hepsi harcandı" dedi.

Olağanüstü bir kampanya süreci yürütüldüğünü belirten İnce, kendisine oy verildiğini ve bu konuda bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Bir şeyi kırdık; 41 yıl sonra 30 barajını aştık" ifadelerini kullandı.

'HATALARIMIZI BİLİYORUM'

"Önümüzdeki seçime hazırlıklarla girmeliyiz" diyen İnce, seçim sürecinde bir takım hatalar yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Hatalarımız neler biliyorum. Apolet tartışmasını fazla uzattım. Daha fazla miting yapmalıydım. Enerjimin hepsini harcamamışım. Bir 20 gün daha zamanım olsaydı farklı olabilirdi. Erdoğan 32 miting yaptı, ben 107 yaptım. Yetmez, keşke geceleri de yapsaydım, gidemediğim yerler var."

SEÇİM GECESİ NELER YAŞANDI?

Muharrem İnce seçim gecesi yaşananlara ilişkin ise şu açıklamada bulundu:

''Yetkili iki milletvekilimiz benimle gezsin şeklinde konuşmuştuk. Eşim ve koruma gelecek, sekiz kişilik uçak ve fotoğrafçı geliyor. İki arkadaşım organizasyonu yapıyorlar. Son günlere yakın seçim ikinci tura kalır, ben parti rozetini çıkarmışım, Türk bayrağı takmışım, sonuçları Parti'de izlemem Genel Merkez'e gitmem doğru olmaz. ikinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz, bir oteli ayarladık. Yaşar Tüzün finanse etti kampanyadaki ücretlerden, bu paralar bu işler için toplandı. Ben 17.00'da o otelle YSK arasını ölçmek için gittim, 6 dakika olduğunu gördüm. Orda bir açıklama yaptım. 'Ey YSK üyeleri görevinizi doğru yapın' dedim."

İnsanları neden YSK önüne çağırmadığına dair de bir açıklama yapan İnce, şunları söyledi:

"Kulağıma eğilen arkadaşımız, CHP temsilcisi olarak YSK'da görev yapan arkadaşımızdı. Ona 'YSK'nın bugüne kadar aldığı kararlarda bizi rahatsız eden bir şey var mı?' diye sordum. Ben seçim meydanlarında 'Yanlış bir şey yaparsanız 50 bin avukatla oraya geliriz' dedim. O anda da bu arkadaşa 'Rahatsız eden bir şey var mı?' dediğimde 'Yok' dedi. YSK'nın, aldığı kararları CHP temsilcisi kabul etmişse ben niye insanları YSK'ya çağırayım? Ben bu millete asla yalan söylemeyeceğim konusunda söz verdim. Yaşar Tüzün 'Abuk subuk şeyler yazıyorlar, çıkıp bir konuşma mı yapsan?' dedi, Engin Altay da 'Bekleyelim, YSK açıklasın, konuşmayalım' dedi. Karamollaoğlu da konuşmamıştı. Ben sosyal medyadaki dedikoduları o anda bilmiyordum. Yorgundum, kampanyanın yorgunluğu vardı, Yaşar Tüzün arkadaşım 'Yapalım' dedi, Altay 'Bekleyelim' dedi. Ben Altay'ı dinledim. Birlikte yönettik bu kampanyayı, böyle bir sıkıntı olacağını bilseydim...''

ERDOĞAN'I NEDEN KUTLADI?

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"25 Haziran'da Erdoğan'ı aradım, kutladım. Bizim mahalleden 'neden kutladın' diyen insanlar oldu. 26 milyon insan Erdoğan'a vermiş. Ben onları ikna etmek istiyorum. O insanlar birini seçmişse ben o kişiyi kutlarım. Erdoğan'a üzüldüğüm bir şeyi söyledim. 'Bunu doğru bulmuyorum' dedim, o da 'Farkında değilim' dedi.

"Demirtaş ziyaretinin arkasındayım. Siyasete ilke anlamında bakarım. Düzgün siyaset stratejisi kurduğumuzu düşünüyorum. Din ve ana dilde eğitim meselesini konuştuk. Barış dili tutturduğumuzu düşünüyorum."

'YENİDEN ADAY OLACAĞIM'

"Allah ömür verirse ben yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bu iş burada bitmez, ben bitti demeden bitmez, bitmeyecek de. Başaracağız, 107 miting olmazsa 307 miting, 50 gün olmuyorsa 500 gün. Gitmediğim il değil köy kalmayacak. Bunu başarmalıyız, benim bu 15 milyona borcum var. Bu partiyi aşan bir durum."

'DÜZENLEME YAPILMAZSA CHP YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞER'

"Türkiye'nin yönetim biçimi neyse CHP'ninki de o. CHP'nin tüzüğü de tek adam tüzüğüdür. CHP'nin anayasası tüzüğüdür, Anayasa'dan farkı yok. CHP kadrolarını, söylemini, tüzüğünü, programını yenilemeli. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alamazsınız. Bizim tüzükte üyenin hakkı var mı, milletvekilinin hakkı var mı? Her şeyi MYK belirliyor, gönderiyorlar seçiyorsunuz."

CHP'nin bu tüzüğü bu şekilde kaldığı sürece CHP'nin Türkiye'deki demokrasi üzerine söyleyecek sözü olamaz. 'Türkiye'de demokrasi yok', sende var mı? Adayların geleceği yağcılık yapsalar da pamuk ipliğine bağlı, yapmasalar da. Düzenleme yapılmazsa parti yüzde 20'nin altına düşer."