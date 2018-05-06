İnce: Saray çağırırsa oraya da gideceğim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova’nın ardından ikinci mitingini Gemlik’te yaptı. Saraya da Demirtaş'ı ziyarete de gideceğini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tüm adaylardan başarı dilemek için randevu isteyeceğini söyledi. Saray çağırırsa oraya da gideceğini vurguladı.

İnce, ikinci mitingini bugün Gemlik'te yaptı. Gemlik’teki konuşmasında tüm cumhurbaşkanı adaylarından başarı dilemek için yarın randevu isteyeceğini söyledi. “Saraya çağırırsa saraya da gideceğim. Milletin arasında küslük olmaz. Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğim. Ben rakibimin bir kolunu bağlayarak, güreş yapmam” sözlerini sarf eden İnce “Akşenere imza verenlere ’FETÖcü’ diyorlar, böyle bir şey olur mu? Ben kefilim, Akşener FETÖcü değildir” dedi.

Ayrıca, İyi Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi’nin yanyana standlarde imza topladığını gördüğünü belirtip mitinge katılanlardan imza vermelerini, destek olmalarını istedi.

Erdoğan’ın dün Kayseri’de kendisine yönelik “ince siyaset” nitelemesine de karşılık veren İnce “Siyaset zaten ince bir iştir, diplomasi ince bir iştir. Kalın kafayla yapılmaz ki siyaset” dedi.

‘YABANCILAR GÜVEN DUYMADIĞI SÜRECE İKİ YAKAMIZ BİR ARAYA GELMEZ’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, yargıya yönelik vurgularını da yineledi: "Yargıyı düzeltmediğimiz sürece Türkiyede hiçbir şey düzelmez. Yabancılar bu ülkeye güven duymadığı sürece iki yakamız bir araya gelmez. Yapmamız gereken iş, yargıyı adam etmektir.”

‘EDİRNE’DE NE KONUŞUYORSAM DİYARBAKIR’DA DA ONU KONUŞACAĞIM’

İnce, Çarşamba günü Edirne’de, Perşembe günü Diyarbakır’da, Cuma günü Rize’de konuşacağını belirtti ve “Edirne'de neyi konuşuyorsam Diyarbakır'da da onu konuşacağım. Diyarbakır'da neyi konuşuyorsam Rize'de de onu konuşacağım” dedi.