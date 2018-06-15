İnce: Sandıklara sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Bunun en güzel örneği Yalova seçimleridir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak, aynısını Türkiye'de yapacağız. Milletimizin hiç kuşku duymamasını istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova'nın merkeze bağlı Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, sandık güvenliğiyle ilgili soruya, "Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Bunun en güzel örneği Yalova seçimleridir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak, aynısını Türkiye'de yapacağız. Milletimizin hiç kuşku duymamasını istiyorum." yanıt verdi.

Mitinglerinde yakında aksiyon planını anlatacağını, bir hafta, bir ay, 100 gün ve bir yılda yapacaklarını açıklayacağını belirten Muharrem İnce, "Ben Anayasa Mahkemesi'ne başkan seçilmeyeceğim. Bu seçimde yargıç da olmayacağım. Ben Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanının da Erdoğan'ı ya da başkalarını, herhangi birini yargılamak gibi bir görevi yoktur. Derdim intikam değil. Derdim devri sabık yaratmak değildir. Ben bağımsız bir yargı oluşması için çalışacağım." diye konuştu.

Suruç'ta yaşanan olaylarla ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren İnce, "Üzüldüm. Olmaması lazım bu tür olayların ama ayrıntıları da öğreneceğim. Üzgünüm. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bunların olmaması lazım." dedi.

Türkiye'nin nefes almayı, barışmayı ve huzuru istediğini kaydeden İnce, "Türkiye, dövizin, faizlerin düşmesini istiyor. Güven veren bir Türkiye. Yorgun bir adam değil, bağıran çağıran bir adam değil, genç biri, taze kan Türkiye'yi rahatlatacaktır hatta bölgeyi rahatlatacaktır, belki dünyayı rahatlatacaktır. Meydanlarda bağırmayan, dış politikayı radikal söylemlerle değil de akılcı, ayakları yere basan dış politika. Bunları yapabilen bir Türkiye Cumhurbaşkanı bir anda piyasalara güven verecektir. Üretim artacaktır, faizler düşecektir. Bunu hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı seçilemezseniz mücadelenizi nasıl sürdüreceksiniz?" şeklindeki soruya da "Siyaseti bırakacak halim yok. Ben seçileceğime inanıyorum, bunu görüyorum. Merak etmeyin. Bu soruyu sormanıza gerek yok." karşılığını verdi.