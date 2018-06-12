İnce: Ortada hormonlu bir büyüme var

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2018'in ilk çeyreği için açıklanan 7,4'lük büyüme rakamının 'hormonlu' olduğunu söyledi. Erdoğan’ın kıraathane vaadini eleştiren İnce ‘O her mahalleye bir kıraathane açacak ya ben de her mahalleye kreş açacağım’ dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada açıklanan yüzde 7,4’lük büyüme oranının “hormonlu” olduğunu söyledi. İnce Erdoğan’ın kıraathane vaadiyle ilgili olarak da “O her mahalleye bir kıraathane açacak ya ben de her mahalleye kreş açacağım” dedi.

İnce’nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Dün ekonomik büyümeyi açıkladılar. 2018’in ilk çeyreğinde 7,4 büyümüş Türkiye. İhracat 1,3 artmış, ithalat 12,7 artmış. Ortada hormonlu bir büyüme var. Gerçek bir büyüme yok.

‘DİYARBAKIR’DA AK PARTİLİ KARDEŞLERİM DE VARDI’

4 Mayıs’ta başladığımız yolculuğa rozeti çıkararak başladım. Ben sadece CHP’lilerin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım dedim. Dün Diyarbakır’daydım. Erdoğan diyor ki HDP’liler de gitmiş diyor. Diyarbakır’da AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi dışlamıyorum. Bu ülkeyi ekonomik olarak büyüteceğiz.

‘SADECE EKONOMİ KONUŞALIM’

Madem Türkiye 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Sayın Erdoğan seninle istediğin bir televizyon programında hiçbir konuyu tartışmayacağım. Bir şeyi soracağım. Sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri’den dünyanın oyunu alıyorsun. Sayın Erdoğan gel bir televizyon kanalında sadece ekonomi tartış benimle.

Bana, ‘Bana bak Muharrem’ diye bağırıyor. Erdoğan ben sana bakamam çünkü devlet sana bakıyor zaten. Sen de yakınlarına bakıyorsun. Ben fakir fukaraya bakacağım, sana bakamam.

Sayın Erdoğan merak etme hukuk devleti var, intikam yok, rövanş yok. Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Türkiye’nin bir dirilişe ihtiyacı var.

Danıştay üyesi benim aleyhimde twit atıyor. Size söz veriyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde hiçbir hakim, hiçbir savcı benim rakiplerime laf söyleyemeyecek. Onlar işini yapacak.

‘MİTİNGDEN SONRA BANKAYA UĞRAYIN’

Az önce bir özel uçakla geldik buraya kiralıyoruz. Işık göründü tünelin ucunda ama yakıt bitmesin biraz daha ateşleyin. Mitingden sonra bankaya bir uğrayın.

‘VAKİT JÜBİLE VAKTİ’

Bu yeni dönemde, Erdoğan'ın döneminde millet kemer sıkıyordu, benim dönemimde devlet kemer sıkacak. Vakit Türkiye Vakti diye slogan yazmışlar. Ben de Erdoğan'a bir slogan buldum. Vakit Jübile Vakti.

‘HER MAHALLEYE KREŞ’

Bu seçimi gençler ve kadınlarla alacağız. 100 kadından 32'si çalışıyor. Bir kere bunu iki katına çıkaracağız. Kadının çalışmasının önündeki en büyük engel çocuk. O her mahalleye bir kıraathane açacak ya ben de her mahalleye kreş açacağım. O bedava kek diyor ya, her mahallede kreş, çocuk kreşe kadın işe gidecek. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Gençleri iyi eğiteceğiz, yabancı dil ve matematik öğreteceğiz. Memleketin sorunlarını yorgun adam çözemez bir taze kan çözer. Halk tipi bir Cumhurbaşkanınız olacak."