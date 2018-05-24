İnce: Onarım yapmadan parlamenter sisteme dönemeyiz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Muharrem İnce katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şimdi bu üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Birileri ülkeye zarar vermek istiyorsa gel beraber karşı duralım. Üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye'den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye'yi batırmak ister mi? Yabancı önce alacağını almak ister. Kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara. Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu var. Yabancılar önce borcunu tahsil etmek ister. Neden ülkenin batmasını istesin? Burada bir mantık hatası var.

Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım. Güney Kore eğitilmiş iyi mühendisleri ile yaptı bunu. Türkiye'nin eğitime ciddi bir yatırım yapması lazım. Bir Güney Kore'nin bir de Türkiye'nin 1980'den bu yana, 38 yıldan beri geldiği duruma bakın.

Polisiye tedbirlerle ekonomi olmaz. Önce demokrasiyi düzeltmeniz lazım. Sabit kur gibi lafları yok edeceğiz.

Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı için, fabrika açmadığı için alamayacak. Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabi ki durduracağım Kanal İstanbul'u. Ne işimiz olur?

Türkiye'nin kuralları işleyen bir ülke olması lazım. Bir Fransız, bir İngiliz 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyebilmeli. En acil işimiz yargı. Adil bir yargı düzeni kurmak gibi bir görevim var.

16 yıl sonra 'ben şunu yapacağım' diyemez. Deme hakkı yok. Ancak özür dileyebilir. 'Ben ekonomiyi düzelteceğim' demek ayıptır. Ne zaman düzelteceksin?

AB'nin kuralları istemesi doğal. Biz içimizdeki sorunları halledersek yine de almazlarsa bunu konuşuruz. Onlarda yaşlı bizde genç bir nüfus var. Genç nüfusu iyi eğitirsek bizi AB'ye alırlar.

ÖTV'yi kaldıracağım demedim. Sesli kitapta yüzde 18 KDV var. Normal kitap yüzde 8 KDV. Kutsal kitapta KDV yüzde 1. Kutsal kitapta KDV olur mu? Ben kimsenin çocuk sayısına karışmam. İster 3, ister 5 yapar. Allah nasip eder, millet de isterse… Çocuk sayısına karışma hakkım yok, ama bezinde, sütündeki KDV'yi indireceğim. Benim görevim o. Çocuk maması yüzde 8 olan da var yüzde 18 olan da. Sütte yüzde 8 KDV var. KDV'yi indireceğiz.

Musluktan akan suda 5 adet vergi var. Çevre temizlik, atık su, katı atık bertaraf vedeli, katı atık toplama bedeli ve artı KDV var. Emlakta, pırlantada, yatta KDV yok. Doğalgazda, mutfak tüpünde var. Akaryakıtta, benzinde, mazotta ÖTV, KDV toplam yüzde 51 vergi var. 100 TL'lik benzin aldınız, 51 TL de vergisi var.

Alevileri şimdi mi hatırladın? 16 yıl hiçbir şey yapmayacaksın, seçime yakın bunları açıklayacaksın. Yapamaz, yapmayacak.2002'de Kocaeli'nde bir konuşmasında 'Atanmayacak öğretmen kalmayacak' demişti. Şuan atanamamış 320 bin öğretmen var.

15-29 yaş nüfus arasında 19 milyon gencimiz var. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım, sadece bununla ilgilenirdim. 19 milyon genç arasında, 5 milyon genç okulda değil, işte değil, kursta değil. Nerede olduğu belli değil. Kaydı yok. Bu ülke kalkınabilir mi? Bu ülkenin her şeyi atıl. Su akıyor biz seyrediyoruz. 3.5 tarafı denizlerle çevrili, balıkçılığı gelişmiyor. Meracılığı gelişmiyor. Gençleri boş duruyor. Doğal kaynaklar var, tarihi misyon var, genç nüfus var. Biz bu ülkenin nöbetçisi değil üreticisi olacağız. Cumhurbaşkanı olduğumda şu 5 milyon kişi bulun diyeceğim.

Sayın Erdoğan, 2001'de partiyi kurdu. Partiyi kurmadan önce Fetullah Gülen'i ziyarete gitti mi? Ben gittiğini biliyorum. Beraber gittiği kişiyi de biliyorum. Partiyi kurarken icazet almaya gitti mi? Ben diyorum ki gitti. Bir fotoğraf var. Gülen'i ziyaret ediyor AK Partili vekiller. Normalde başı açık olan kadın vekiller, Gülen'in yanında başlarını kapamışlar. Peki siz Hande Hanım. Başınız açık. Başınızı kapattığınız anlar da vardır. Pensilvanya mübarek bir yer mi ki o kadınlar başlarını kapamışlar. Orada diz çökenler, şuan 5 tanesi vekil listesindeler. Bunlar ne konuşuyorlar? 2012'den bu yana 5 yıl geçti, hâlâ alamadılar. Usulüne göre istemediler.

25'inde parlamenter sisteme dönemeyiz. Nasıl dönelim? Önce onarımı yapmak zorundayız. Onarımı yaptıktan sonra, 2 yıl içerisinde ekonomi rayına oturtup, o süre içerisinde şeffaf bir devlet yapısı, hesap verebilen devlet yapısı, bağımsız mahkemeler, verdiğimiz taahhütler, özgürlükler… OHAL'i yemin ettiğim gibi kaldırmalıyız. 1 saat beklememeliyiz. Bunları sağladıktan sonra neden olmasın. Yapmalıyız bunu. İnsanların geçmişine bakarak gelecekte ne yapabileceğine karar verebilirsiniz.

Ben partim ile ayrı düştüm özgürlükler konusunda. Dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı, 2016'taki referandumda Selahattin Demirtaş hapiste olmazdı referandumda geçmezdi. Bugün olsa aynısını yaparım. Türkiye'de şuan bir tek adam var, her şeye o kadar veriyor. Yanında da liyakatsız bir ekip var. Ben tek adam değil ama güçlü bir lider olacağım.