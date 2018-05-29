İnce: Ne desem cevap veriyor, diploma konusuna hiç girmiyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP ve MHP'nin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın ne söylese yanıt verdiğini ancak bir konuya hiç değinmediğini belirterek, "Diploma konusunda da bir şey yapsan diyorum" ifadesini kullandı. Pensilvanya iddiasını yineleyen İnce, "İspatlamazsam namerdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'yi kurmadan önce Fethullah Gülen'den icazet aldığı yönündeki iddiasını tekrarlayan İnce, "Bana diyor ki 'ispatlamazsan namertsin', ben de diyorum ki; 'ispatlamazsam namerdim'. Bana bunu diyen kişi birlikte gittiğin kişi. Ben onu korumak amaçlı söylemiyorum. Ama 24 Haziran'dan sonra anlatacağım zaten" diye konuştu.

Trabzon'da konuşan Muharrem İnce, "Hemşehrimle bu aralar anlaşamıyoruz" diyerek, kendisinin geleceği anlattığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ise geçmişe odaklandığını söyledi.

​İnce'nin açıklamalarından satır başları söyle:

İkide bir bana laf söylüyor. Ben de cevap vermek zorunda kalıyorum. Partiyi kurmadan önce gidip Fethullah Gülen'den icazet aldın mı? O da dedi ki, ispatlamazsan namertsin. Ben de diyorum ki ispatlamazsam namerdim. Kiminle gittiğini biliyorum, bana bunu söyleyen kişi birlikte gittiğiniz kişi. Ama ona zaar verirsin biliyorum. Şimdi aranız bozuk, zaten kim kaldı ki yanında! Bülent Arınç yok, Abdullah Gül yok. O günlerde yanından ayrılmayan kişi bana dedi ki, biz beraber gittik. Ben onu korumak pahasına söylemiyorum. O bana söyle derse, ismini de veririm. Ayrıntılar saklı, 24 Haziran'dan sonra hepsini anlatacağım zaten.

'HER KONUDA CEVAP VERİYORSUN, BU KONUDA DA BİR ŞEY YAPSAN DİYORUM'

Ne dersem cevap veriyor, bir konuya hiç girmiyor. Diploma. Dün Balıkesir'deydim, mezun olduğum okula gittim. Okul arkadaşlarımla beraber, okulun bahçesinde bir daha fotoğraf çektirdik. Bekliyorum, her konuda bana cevap veriyorsun da bu konuda da bir şey yapsan diyorum.

'SEN DOLARLARINI BOZDURDUN MU?'

Döviz yükseliyor, durdurulamıyor. Ekonomi Bakanı, "Kuru tanımıyorum", Başbakan "Dolsa ne olur, dolmasa ne olur", Cumhurbaşkanı "İlgilenmeyin" diyor. Çıkıp dolarlarınızı bozdurun demişti, 3.40'tı o zaman. Şimdi 5'e geliyor. İki tane sorum var sana: Sen kendilerininkini bozdurdun mu? Vatandaşın seni dinleyip ettiği yüzde 45 zararı kim karşılayacak?

Diyor ki, dolar üzerinden bizi terbiye edecekler. Köprülerde dolar üzerinden anlaşmayı ben mi yaptım, sen mi yaptın? Geçiş garantisini ben mi verdim, sen mi verdin? Havaalanında uçma, hastanede uçma garantisini ben mi verdim? Hem garanti vereceksin, hem kandırıldım diyeceksin.

'İDAM KALKTI, ORTAĞIN BAHÇELİ İYİ BİLİR'