İnce: Kürt meselesini samimiyetle çözeceğiz

​Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında Kürt meselesini samimiyetle çözeceğini öyledi. Ayrıca piyasalara ve yabancı sermayeye güven vermek için yargıyı güvenilir hale getirmek gerektiğini vurgulayan İnce, parlamenter sisteme dönme vaadini de yineledi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, BBC Türkçe’nin Yalova’dan yaptığı canlı yayında Fundanur Öztürk ve Osman Kaytazoğlu’nun sorularını yanıtladı. İnce Kürt seçmenlere nasıl ulaşacağı, yargının güvenilirliği, parlamenter sisteme dönüş konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘ULUDERE’DE EMRİ KİMİN VERDİĞİNİ BULACAĞIM’

İnce, Kürt seçmene nasıl ulaşacağı yönünde bir soruya bu meseleyi samimiyetle, parlamentoda, yalan söylemeyerek ve cesur adımlarla çözeceğini söyledi:

"Ben dokunulmazlıklar konusunda partimle ayrı düştüm. Ben inandığımı yaptım. Kürtlerin hoşuna gitmesi için yapmadım. Siyaset bir ilke işidir.

Bu konuda yalnız kalsak da doğru olanı yapmam lazım. Kürtlerle 40 yıldır bir çatışma ortamı var. Bunu nasıl çözeceğiz?

Bunu bir, samimiyetle çözeceğiz. İki, parlamentoda çözeceğiz. Üç, yalan söylemeyerek çözeceğiz. Dört, cesur adımlarla çözeceğiz.

Herkes beraber yaşayalım diyecektir. AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) Türkiye'nin en gerici partisidir. Türkiye'nin en gerici partisinden en ileri bir adımı beklemek gaflettir. Geçmişte yaptıkları oy içindi. Uludere'de emri kim verdi? Ben cumhurbaşkanı olduğumda bunu bulacağım. Hiç çaresi yok."

İnce, aday olduğunu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde 3-5 gün önce öğrendiğini belirtti.

‘YARGIYI GÜVENİLİR HALE GETİRİRSEK PİYASALARA VE YABANCI SERMAYEYE GÜVEN VERİRİZ’

İnce, "Yargıyı güvenilir hale getirirsek piyasalara ve yabancı sermayeye güven vermiş olacağız. Başlangıç yeri yargı" dedi.

İnce, parlamenter sisteme dönme vaadini de yineledi ve bununla ilgili görüşlerini şöyle aktardı:

"Biz şu anda 100 yıl öncesinden bile gerideyiz. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bir cumhurbaşkanı var Atatürk, hemen yanında bir İsmet Paşa var, başbakan. Genelkurmay başkanı var Fevzi çakmak, ekonomiden anlayan başbakan yardımcısı Celal Bayar var.

4 kişi var; Atatürk tek başına değil. 90 yıl sonra tek adam var.

Bana yanındakileri sayar mısınız? Gidin sorun sokağa; bakanların ismini sorun. Bir kişi bakanların isimlerini söyleyemez.

Neden? Önemsiz oldukları için. Bakanların isminin bilinmemesinin nedeni tek adamlık. Sayın Gül'ün adaylığı söz konusu olduğunda genelkurmay başkanı helikoptere binip baskı kurmaya gidiyor.

Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Buradan kurtulmamız lazım. Tek kişinin aklıyla 80 milyonu duvara çarptırırız biz."