İnce: Kılıçdaroğlu rakibinden kurtulmak için aday yaptı diyenlere gülerim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, önceliklerinin yargı ve ekonomi olduğu, Türkiye için bir 'onarım süreci' öngördüklerini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı seçilmesi durumunda bir "onarım süreci"ne girileceğini, önceliğin adalet ve ekonomide olduğunu, yargıda kurumları yeniden yapılandıracaklarını, ekonomide ise yatırımcıya güven vereceklerini söyledi.

Sözcü gazetesine konuşan İnce, neden cumhurbaşkanı olmayı istediği sorusunu "Ben uzun zamandır bir iddia ortaya koydum: Türkiye'yi yönetmek. Cumhurbaşkanı adayı gösterilmemle birlikte Türkiye'yi yönetme iddiamı gerçeğe dönüştürme imkanı elde etmiş oldum. Aldığım sorumluluğun ağırlığını, önemini biliyorum. Bir taraftan Türkiye'yi yöneteceğim, bir taraftan da demokrasiyi yeniden inşa edeceğim" şeklinde yanıtladı. "Kılıçdaroğlu rakibinden kurtulmak için İnce'yi aday gösterdi" değerlendirmeleri için İnce "Gülüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu benden kurtulmak için değil, Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için beni aday gösterdi" dedi.

'ONARIM SÜRECİ'

Nasıl bir cumhurbaşkanı olacağı yönündeki soruya "Bisiklete binen, bazen kendi arabasını kullanan, 3 bin korumayla gezmeyen, misafirlerini Atatürk'ün mekanı Çankaya Köşkü'nde ağırlayan bir Cumhurbaşkanı olacağım" diyen İnce, seçilmesi durumunda ülkenin bir "onarım süreci"ne gireceğini belirtti:

"Demokratikleşeceğiz. Özgürleşeceğiz. Devleti yönetenler tasarrufu öğrenecek. Şatafat dönemi sona erecek. Saraylar, saltanatlar olmayacak. Cumhurbaşkanlığı yemininden sonra Türkiye'yi Beştepe'den değil, Çankaya Köşkü'nden yöneteceğiz. Amacım, 16 Nisan 2017 anayasa değişikliklerini, yeni bir anayasa ile etkisiz hale getirmektir. Herkese eşit yakınlıkta bir kamu anlayışını hakim kılacağız. Türkiye'yi eksiksiz demokrasiye kavuşturacağız. Uzlaşmayı gerçekleştireceğiz. Huzur getireceğiz bu ülkeye"

'YATIRIMCININ KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Türkiye'nin önceliğinin ekonomi ve adalet olduğunu vurgulayan İnce, yargı sisteminin değişeceğini, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeniden yapılandırılacağını belirtti. İlk adımlardan birinin OHAL'in kaldırılması olacağını vurgulayan İnce, ekonomi için planlarını şu şekilde özetledi:

"Krizden çıkmak için gerekli adımları atacağız. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan, üretimi geliştirmeyen ekonomi politikalarına son vereceğiz. Ekonomideki durum, yarınımızın yabancılara ipotek edildiğini göstermekte. Ekonomik bağımsızlığını yitiren ülkenin kendi çıkarlarını koruması mümkün değildir. Güneyimizdeki gelişmeler Türkiye için önemli tehditler içermekte. Ancak asıl tehdidi ekonomik göstergeler ortaya koyuyor. Bu ekonomik düzenden çıkış, öncelikli görevimizin başında yer almaktadır. Kamuya ait fabrikaların, taşınmazların satılmasıyla, yasadışı faaliyetleri meşrulaştıran aflarla bu sorun aşılamaz.

Bu krizden tek çıkış yolu hukuk devletine ve laik, demokratik rejime sahip çıkmaktır. Çünkü sorunun ortaya çıkışının temel nedeni kötü ekonomi yönetiminin yanında ülkemizin siyasal ve toplumsal alanda yaşadığı sorunlardır. Kurumların, kuralların, hukuka dayalı istikrarının bulunmadığı ülkede yatırımcı kendini güvende hissetmez."