İnce: Kardeşim 40 yıldır başörtülü, insan kız kardeşinin başörtüsüne el uzatır mı?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Muhafazakar kardeşlerim, korkutuyorlar sizi. 'İnce seçilirse başörtüsüne el uzatır. Yahu benim kız kardeşim 40 yıldır başörtülü. İnsan kız kardeşinin başörtüsüne el uzatır mı? İster sokakta tak, ister devlette, ister evinde tak. Nerede istersen tak' ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de düzenleyeceği miting öncesi Trabzon'da basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Hukuk devleti kuracağız, öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı yaratacağız, ekonomiye yön veren kurum ve kurulların bağımsızlığını sağlayacağız. İdeolojik saplantılarımızdan uzak olacağız" diyen İnce "Liyakatı esas alacağız. Bankacılık, ekonomiyle ilgili bürokratı atarken CHP'li mi diye bakmayacağız. İşinin ehli mi değil mi ona bakacağız. Sadakati değil liyakatı esas alacağız. Üretim ekonomisini yaratacağız. Gemi batıyor hala ampulden vazgeçmiyorsunuz. Bu doktor sizi hasta yaptı. Bu doktoru hep birlikte değiştirelim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İnce daha sonra toplantıya katılanların sorularına yanıt verdi:

BENİM KIZ KARDEŞİM 40 YILDIR BAŞÖRTÜLÜ

Soru: Cumhurbaşkanlığı sisteminde yardımcılar da var. Yardımcılarınız belli mi ne zaman açıklayacaksınız?

Kafamdan geçen isimler var tabii ki. Ama şunu söyleyeyim. Öyle bir devasa hak verilmiş ki Cumhurbaşkanı'na. Kullanamam onları korkarım. Tek adam tek başına 81 milyonun bütçesini yapabilir. Böyle bir düzen olur mu? Referandumda 'evet' diyerek bu düzen o kişiye bu yetkiyi verdi. 'Yapmayın, etmeyin' dedim. Ben olduğumda bütçe hakkını tek başına kullanamam. Günahtır, vebali vardır. Meclis ile birlikte yapacağım. 600 vekil ile birlikte. Tayyip Erdoğan da tek başına yapmamalı ben de yapmamalıyım bütçeyi tek başıma. Tarihimizde hep Kanuni hep Fatih Sultan Mehmet yok. Deli İbrahim de var tarihimizde. Böyle bir yetki verilmez. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda bu tür yetkileri millete anlatacağım. Toplumu kucaklayacak şekilde, kimseyi ayırmadan çalışacağım.

AKP'’liler de bizim vatandaşımız. Onlardan intikam mı alacağız, yok öyle bir şey. Muhafazakar kardeşlerim, korkutuyorlar sizi. 'İnce seçilirse başörtüsüne el uzatır. Yahu benim kız kardeşim 40 yıldır başörtülü. İnsan kız kardeşinin başörtüsüne el uzatır mı?. İster sokakta tak, ister devlette, ister evinde tak. Nerede istersen tak. Siyasetin konusu değil bu artık.

'MÜNAFIKLIK KAFİRLİKTEN SONRA İKİNCİ SIRADADIR'

Soru: Erdoğan, “Bana oy verip AKP’ye oy vermeyenler münafık” demişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnce’nin yanıtı: Münafıklık kafirlikten sonra ikinci sıradadır. Müslümanlar için tehlikelidir. O zaman benim yurttaşlara önerim şu. Münafık olacağınıza ona da oy vermeyin kurtulun.

'MERAL AKŞENER BENİ YARDIMCISI YAPARSA OLURUM'

Soru: CHP'nin oyu yüzde 25. Meral Hanım'ın oyu belli değil. O çok iddialı ikinci tura dair. İkinci tura o kalırsa ne düşünürsünüz, Destek verir misiniz?

İnce'nin yanıtı: Beni yardımcısı yaparsa olurum. Öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden beni yardımcısı yaparsa otobüsün üstüne binerim. Onunla karış karış memleketi gezerim otobüsün üstüne çıkıp ona oy isterim. Bu iş koltuk değil memleket meselesi. Ama ben öyle bir ekiple yöneteceğim ki bu ülkeyi önce demokrasi gelecek.

'ERDOĞAN'I YARGILAMA GÖREVİM YOK'

Soru: Erdoğan’ı yargılayacak mısın?

İnce'nin yanıtı: Hayır benim öyle görevim yok. Yargının görevi o. Ben bağımsız tarasız adil bir yargı düzeni kurarım. O da sonra beni yargılayabilir, Erdoğanı da…

Ben Cumhurbaşkanı olduğumda, bir toplantıya gittiğimde ayağa kalkmayan yargıçlar istiyorum. Çay toplayan düğme ilikleyen yargı istemiyorum.