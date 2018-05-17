İnce: Gülen iade edilmezse İncirlik Üssü kapatılacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi halinde ABD’den Fethullah Gülen’in iadesini talep edeceğini, verilmezse İncirlik Üssü’nün kapatılacağını söyledi. İnce ekonomide rakamları düşük göstermek için ‘ali cengiz oyunları’ndan uzak duracaklarını da ifade etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fox TV’de Fatih Portakal’ın sunduğu Liderler FOX'ta programına konuk oldu. Programda konuşan İnce cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ABD'den Fethullah Gülen'in iadesini isteyeceğini, iade edilmemesi halinde İncirlik üssünü kapatacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı adayları olarak birbirleriyle yarıştıklarını, rakip olduklarını, düşman olmadıklarını, bu milleti barıştırmaya, uzlaştırmaya, sorunlarını çözmeye talip olduğunu belirtti. Muharrem İnce, bir soru üzerine Kürt bir başkan yardımcısının olabileceğini dile getirerek, "Öyle büyük yetkiler verilmiş ki Anayasa'da, yardımcı sayısında sınır yok. Neden muhafazakar bir kişi benim yanımda başkan yardımcısı olmasın? Ben zaten muhafazakar bir ailenin, solcu bir çocuğuyum" dedi.

'MERKEZ BANKASI BAŞKANINI SİYASAL PARTİYE ÇAĞIRMAK TÜRKİYE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEKTİR'

İnce programda, eğitimin niteliğini değiştireceklerini belirterek “Bir yıl eğitimi tartışacağız. Eğitimde siyasal uzlaşma olmadan çözemeyiz. Her yıl palavradan reform yapmaktansa siyasal uzlaşmayı yapacağız. Bunları yapabilmemiz için para lazım bize. Ekonomiyi nasıl düzenleyeceğiz? Yargı düzelmelidir. Evrensel kurallar gerekiyor. Yabancı yatırımcı buraya gelmeli. İdeolojik saplantılara takılmış bir Cumhurbaşkanı var. Merkez Bankası Başkanı'nı siyasal partiye çağırmak Türkiye'yi küçük düşürmektir. Bunlar bağımsız olmalıdır” diye konuştu.

'DOLAR KENDİLİĞİNDEN DÜŞER'

Büyüme ve işsizlik rakamlarına kimsenin inanmadığını ifade eden İnce “Dolar yükseldi bugün. 2017'deki orta vadeli programda 2018'in sonunda 3,73 olacak diyor. 2019'da 3,92 olacak. 2020'de 4,02 olacak. Şimdi dolar 4,40. Sonra diyor ki; Bizi dolarla terbiye etmek istiyorlar. Sen onların suç ortağısın. Geçmediğimiz köprünün, yatmadığımız hastanenin parasını ödüyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz. Birincisi, soygun düzenini engelleyeceğiz, bilimi egemen kılacağız. Rakamları düşük göstermek için alicengiz olaylarından uzak duracağız. Ekonomi rakamlarını doğru söyleyelim. Güven veren bir ülke olduğumuzda dolar kendiliğinden düşecektir” dedi.

'MEVCUT GENEL KURMAY BAŞKANIYLA GEÇİCİ SÜREYLE ÇALIŞIRIM'

Seçilirse 24 Haziran akşamı hiçbir şey yapmasa da doların kendiliğinden düşeceğini, çünkü güven geleceğini savunan İnce, şöyle devam etti: "Siyasallaşmış bir din, siyasallaşmış bir eğitim, siyasallaşmış bir ordu ve siyasallaşmış bir ekonomi yönetimi. Ordu da öyle. Ne işi var Genelkurmay Başkanının aday olur veya olmaz Sayın Abdullah Gül'ün evinin bahçesine helikopter ile iniyor. Kimsin sen? Ne zannediyorsun kendini? Sök apoletlerini, giy kravatını, gel o zaman aday ol çık karşımıza. Düşünebiliyor musun Türkiye'nin durumunu? Her şey siyasallaşmış."

"Seçilirseniz, mevcut Genelkurmay Başkanı ile ilişkiniz ne düzeyde olacak?" sorusu üzerine İnce, "Geçici süreli tabii ki çalışırız. O yapıdaki insanlarla çalışmam mümkün değil." dedi.

İkinci tura Meral Akşener veya Temel Karamollaoğlu'nun kalması halinde yardımcı olacağını belirten İnce, "Bu yapı Türkiye'yi bataklığa sürüklüyor. Aynı desteği onlardan da beklerim tabii" ifadesini kullandı.

Türkiye'de kuralların işlemediğini belirten İnce, “Ekonomi alarm veriyor, döviz durdurulamıyor. Böyle bir durumda ben cumhurbaşkanı olacağım. Ben çok büyük bir zorlukla karşı karşıya olacağını biliyorum. Bunun farkındayım, bilincindeyim ama bu ürkütmüyor beni. Kuralları doğru koyarsak, bu işin içinden çıkabiliriz. Örneğin, şu anda bütçe yapma yetkisini veriyor mu cumhurbaşkanına? Evet. Yani 81 milyonun bütçesini tek başına karar verme hakkı var mı? Var. Bu millet bu hakkı referandumda bir kişiye verdi, ne yazık ki verdi. Ben bu yetkiyi kullanmayacağım. Ben bu yetkiyi Meclis'e devredeceğim. 600 kişi karar versin buna” ifadelerini kullandı.

İnce seçilmesi halinde OHAL’i hemen kaldıracağını çünkü bunun Türkiye'de hiç kimsenin işine yaramadığını söyledi.

'BİR DAHA KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINDA ADAY OLMAM'

İnce cumhurbaşkanı adaylığı süreciyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun kendisini evine davet ettiğini, "Araştırdık, araştırmalar yaptık, çalıştık, kamuoyunu ve sokağı dinledik. Senin aday olmanın doğrusu olduğunu düşündük” dediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, karşısına iki kez genel başkanlık için aday olmuş, rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesiyle çok büyük bir centilmenlik gösterdiğini ifade eden İnce, 4 Mayıs’tan itibaren 14 miting yaptığını ve aralıksız çalıştığını belirtti. İnce bir daha Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkmayacağını da ekledi.

‘SANDIK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANACAĞINDAN EMİNİM’

Sandık güvenliği konusunda vatandaşların rahat olmasını isteyen İnce, "CHP'nin zayıf olduğu bölgelerde Saadet Partisi, İYİ Parti var. Onların zayıf olduğu bölgede Demokrat Parti var, CHP var. Sandık güvenliğinin sağlanacağından eminim. YSK'da bir yanlış olur mu derseniz? Hiç merak etmesin yurttaşlarımız. Ben her gittiğim yerde avukat arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, cübbelerinizi arabanızda gezdirin diyorum" diye konuştu.

‘DEMİREL, ÖZAL NASIL GİTTİYSE ÖYLE GİDECEK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisinin cumhurbaşkanlığını, muhalefetin ise Parlamentoyu kazanması halinde ne yapacağı sorusuna verdiği "A, B, C planlarımız var" cümlesi hatırlatılınca İnce, Demirel nasıl 6 kez gittiyse, Özal nasıl gittiyse, Erdoğan'ın da öyle gideceğini söyledi.