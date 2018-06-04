İnce: FETÖ'cü arıyorlarsa Bekir Bozdağ'a baksınlar

Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında Bekir Bozdağ'ı "FETÖ"cü olmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Star TV'de yayınlanan Nazlı Çelik'in sunduğu 'Seçim Özel' programında soruları cevapladı. İnce, Süleyman Soylu'nun kendisi hakkındaki sözlerini "Bafra'da sayın Erdoğan'a ne söylediğine bakarsanız, Soylu'nun ne kalitede bir adam olduğunu görürsünüz. Benim ne PKK ile ne FETÖ ile işim olur. Benim geçmişim belli. FETÖ'cü arıyorlarsa Bekir Bozdağ'a baksınlar" şeklinde yanıtladı.

Erdoğan'ın iftar yemeğine katılan generalin ardından başlayan tartışmayla ilgili konuşan İnce "Ben sayın generalin iftara katılmasında hiçbir sakınca görmüyorum. İftara katılabilir. Ama beni eleştirirken alkışlayamaz. Erdoğan orada vatan demiyor. Bayrak demiyor. Beni eleştiriyor. Balkanları hatırlayın. Balkanlarda ordu siyasete karıştığı için kaybettik" dedi.

Millet İttifaki'nın seçimlerde kaç vekil çıkarabileceği sorusuna İnce "Millet İttifakı'nın 340 civarında vekil çıkaracağına inanıyorum" yanıtını verdi.