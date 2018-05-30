İnce: Erdoğan diploma konusunda kimseye dava açmadı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'diploması olmadığı' iddiasına ilişkin konuşarak, 'Erdoğan diploma konusunda kimseye dava açmadı' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

''Kamuda yükselmeyi adil koşullara bağlayacağız'' diyen İnce, ''Herkesi kucaklayan anlayışla, başörtülü başörtüsüz, alevi sünni diye bakmadan'' vurgusunda bulundu.

'SİHİRLİ SAYIM 29'

İnce ''Bu ülkenin tüm kaynakları atıl. Meraları kullanılmıyor atıl, denizleri kullanılmıyor atıl. Liyakatlı bir kadroyla güçlü bir liderlik yaparak ortak bir akılla, hesap vermeyi öne çıkartarak, kimseyi ötekileştirmeden, Alevi-Sünni diye bakmadan herkesi kucaklayan anlayış ile bu 29'u çok iyi kucaklayabiliriz. Ben Erdoğan'ın dünyayı tanımadığını düşünüyorum. Ekibinin korktuğunu doğru bilgi aktarmadığını düşünüyorum. Danışmanların eksik şeyleri söylemesi lazım. Danışmanlarımla buraya gelmeden önce toplantı yaptık. Bir tane artımı söylemediler. Hep eksiklerimizi söylediler. Onlara kızmadım'' dedi.

'ŞİMDİ AÇIKLARSAM ONA ZARAR VERİRİM'

​İnce'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"(Habertürk için) Haksızlık yaptığınız yayınlar var ancak yandaş demem doğru olmaz,

(Pensilvanya görüşmesi meselesi) Beni arayan kişi Erdoğan ile o görüşmede bulunan kişi, şimdi açıklarsam ona zarar veririm'' dedi. İnce ''Aradım açıklama bekle dedi bana. Kitapta 89. sayfada diyor ki 'Erdoğan, 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen'le de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok, uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından da hayli dikkat çekiciydi."

'KİTABI YAZMIŞSIN, BURADA YALANLIYORSUN'

"Kitabı yazmışsın, tweet atmışsın burada yalanlıyorsun. Yazık günah. Bunlar ciddi ye alınacak şeyler değil.'' dedi. Bu şekilde yalanlayan birini referans almasını soran Nagehan Alçı'ya İnce'nin cevabı ''Referansım çok. Bana bu tür bilgiler gelir, siz kaynağınızı söyler misiniz? Beraber büyümüşler(Cemaat ile) arada buna CHP'yi karıştırmıyorlar mı bu çok can sıkıyor. Cumhurbaşkanı bu kitaba dava açmış mı, bu kitabı okumamış mı, her zamanki gibi özetini mi okumuş. Keşke hepsini okusaydı.

İnsan 2 kere 3 kere görüştüğü kişiyi özlemez. Erdoğan "Bitsin artık bu hasret diyorsa" 2-3'ten daha fazla görüşmüşlerdir."

'DİPLOMA KONUSUNDA DAVA YOK'

"Erdoğan diploma konusunda kimseye dava açmadı.

İki konuda çok net olacağız. Biri terör: FETÖ, IŞİD, PKK hiç fark etmez. Öbürü yolsuzluklar.

Seçimin tarihini kim belirledi? Erdoğan. Kuralları kim belirledi, AK Parti grubu, Erdoğan. Tarihi belirleyeceksin, kuralları belirleyeceksin, hileleri belirleyeceksin sonra da beni indirmeye çalışıyorlar diyeceksin. Ne yapalım

Kim bu dış mihraklar? Türkiye Almanya'nın biraz daha zengin olmasını ister. Böylece daha çok araba satar."