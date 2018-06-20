İnce: Erdoğan artık heyecanını yitirmiş, yorgun bir adam

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili konuştu. İnce, 'Erdoğan, heyecanını yitirmiş, yorgun bir adam, hayalleri olmayan, heyecansız bir adam' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "tepeden tırnağa bir rüzgar, bir dip dalgası, bir halk hareketi yaşadıklarını" belirterek, "Oldu bu iş. Allah'ın izni, milletimizin isteği ile yorgun adam gidecek, Türkiye'nin başına taze bir kan gelecek" dedi.

Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitingde halka hitap eden İnce, "Ben mi yanlış görüyorum, yoksa bir kilometre uzunluk mu var? Harikasın Mersin" dedi.

'SENİN YANINDAN FETÖ'CÜLER HALA GİTMEMİŞ'

İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili eleştirilerine yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, senin yanından FETÖ'cüler hala gitmemiş, FETÖ'cüler seni kandırıyor. Yanındaki FETÖ'cülere dikkat et, bak sana yalan söylüyorlar. Fatiha okumasını bilmiyor derken ayıp ediyorsun. Senin derdin Fatiha değil, senin derdin ayet değil, senin derdin Kur'an-ı Kerim değil. Senin derdin o olsa 'Bakara makara' diyen adamı tutup kulağından atardın partiden, hadi oradan. Haddini bileceksin. Seçim yaklaşınca camiden çıkmaz olmuşum. Benim öyle bir iddiam yok. Ben kimseye yalan söylemedim. 5 vakit namaz kıldığım falan da yok. Ama 15 yaşından beri Cuma namazlarına gidiyorum. Cumhurbaşkanı adayı olmadan önce de gidiyordum, öğrenci iken de gidiyordum, öğretmen iken de gidiyordum, milletvekili iken de giriyordum, şimdi de gidiyorum, senden izin mi alacağım. Sen kimsin? Ayıp, meydanlarda bunları konuşma."

'ERDOĞAN HEYECANINI YİTİRMİŞ BİR ADAM'

Erdoğan'dan "millete hayır gelmeyeceğini" söyleyen İnce, şöyle devam etti:

"2002 yılının Kasım ayında milletvekili oldum. 16 yıldır TBMM'deyim. Erdoğan benden 5 ay sonra meclise geldi, 2003 yılının Mart ayında geldi. Gelir gelmez, 'Milletvekilleri lojmanlarda oturmayacak, halkın arasında oturacak' dedi. Herkes alkışladı. 'Ben de Keçiören'de bir apartman dairesine gidiyorum' dedi, aynen de yaptı bunu. Herkes şokta. Lojmanları kapattı. Ama bir iki sene geçti, mütevazi hayattan sıkıldı. Sonra gitti kendine bir saray yaptırdı, bin 150 odalı. Sonra İstanbul'da 5 saray, sonra Marmaris'te yazlık saray. Sonu gelmiyor. Bu bir. İki, 'Rizeliyim' diyor, doğru Rizeli ama Rizelinin siyah çayını içmiyor. Kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyor. 2002'de 'dostum, arkadaşım, kardeşim' dediği insanlar vardı. Şu anda yanında hiç kimse yok. 2002'de yola çıktıklarından bugün yanında hiç kimse yok. Erdoğan, heyecanını yitirmiş, yorgun bir adam, hayalleri olmayan, heyecansız bir adam. İnsanlara tepeden bakan, arkadaşlarına sırt çeviren, kibirli bir adam. Siyaset insana dokunma sanatıdır, artık dokunamıyor, anlayamıyor halkı. Çay-simit hesabı yapardı, artık yapamıyor, simidini bile beyaz çay gibi olanını yiyor. Sizin gibi değil artık. O imam hatip lisesinde okurken ütüsüz pantolonlarla gezdiği günlerdeki gibi değil, caminin içine bile 150 koruma ile giriyor, o sizden biri değil. 2002'de meydanlarda 'adalet, kalkınma' diyordu şimdi bunlardan bahsetmiyor. Meydanlarda dolar, euro, ekonomi dediğini hiç duydunuz mu? Bunları konuşmuyor. Hayalleri yok gelecek ile ilgili. Benim 30 sene önce yazdığım şiir kitabını eleştiriyor, 'burada müstehcen kelimeler var' diyor. O şiirleri ben yazdım, itirazın mı var. Ben o şiir kitabı ile okuduğum ilkokula fen bilgisi laboratuarı yaptırdım. Şiir bu şiir, sen şiirden anlamıyorsan ben ne yapayım."