İnce ekibi harekete geçti: Muharrem İnce'nin ilk adımı belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim öncesi ve sonrası yaptığı genel başkanlık açıklamalarından vazgeçtiğini bugün açıkça ilan etti. Kılıçdaroğlu ile dün yaptığı görüşmedeki teklifini açıklayan İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi nezaketsizlik' yanıtı gelirken, İnce ekibi parti içinde kurultay için imza toplamaya başladı.

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olmayacağını açıklayan Muharrem İnce, seçimin ardından ise, "Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklamaları önceki gün Hürriyet gazetesine verdiği röportajda eleştiren İnce, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından bugün resmen harekete geçti.

İnce, Kılıçdaroğlu'na "onursal başkanlık" teklif ettiğini belirtirken, "Böyle bir teklifte bulundum. Evet ya da hayır demedi, ben bu teklifi yaptım. Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi" ifadelerini kullandı.

İnce'nin bu restinin ardından ilk adımın ne olacağı merak konusu oldu.

Odatv'de yer alan habere göre, CHP'deki Muharrem İnce destekçileri harekete geçti ve olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlandı.