İnce: Dünyanın en büyük İslami Bilimler Üniversitesi'ni Urfa'ya kuracağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk kez söylüyorum. Dünyanın en büyük islami Bilimler Üniversitesi'ni Şanlıurfaya kuracağım' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa'da partisinin mitinginde gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

"Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk kez söylüyorum. Dünyanın en büyük islami Bilimler Üniversitesi'ni Şanlıurfaya kuracağım" diyen İnce, "Ben Saray'da yaşamayacağım. O Saray'a 2 milyar dolar para harcadı. O Saray'ı bu ülkenin gençlerine vereceğim. İstanbul'da 5 saray kullanıyor, onları da kullanmayacağım. Marmaris'e de 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. İlk kez Şanlıurfa'da açıklıyorum; Bu 300 odalı Saray'ı ne yapacağım? Marmaris'teki 300 odalı Saray'ı engelli vatandaşlarımıza tahsis edeceğim" ifadelerini kullandı.