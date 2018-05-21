'İnce dün çok büyük bir hüsran yaşadı'

CHP'de liste krizinin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı listeye Muharrem İnce ve parti içi muhalefetin tepki gösterirken, İnce ile Kılıçdaroğlu'nun bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, arkadaşlarını listede görmek istediğini, Türkiye genelinde de kendi arkadaşları dışında partiye oy getirecek isimleri de genel bir liste olarak sunduğunu belirtti. İnce'nin taleplerinin yerine getirilmediğini söyleyen Yılman şunları söyledi:

"Dün çok büyük bir hüsran yaşadığını biliyorum. Dün genel başkanla görüşmek üzere randevulaştığını biliyorum. İnce'nin sesi kısık ama bu bahaneye sığınması toplumda karşılık bulmadı. Bu gerekçe bir kırgınlıktı. Ankara'da kalıp 'Müdahale edebilir miyim, listelerde bir değişiklik yapabilir miyim' diye kalmak istedi. Listeleri değiştiremiyor o yüzden mitinglerine yöneldi. Muharrem İnce kırıldı, araları çok iyi değildi. Ben böyle bir şey bekliyordum. Muharrem İnce bunu çok büyük bir problem yapmıyor. 'Kemal Kılıçdaroğlu'na tavır alalım, bedel ödetelim' anlayışı yok. 'Cumhurbaşkanlığı adaylığında İnce'ye oy verelim ancak Meclis'te sol tandanslı olanlar HDP'ye, sağ tandanslılar İYİ Parti'ye oy versin' gibi CHP'nin Meclis'teki gücünü azaltacak bir anlayış da var."