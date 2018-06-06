İnce: Diplomayı 'FETÖ'cüler çalacakmış ama bulamamış

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Şanlıurfa'da düzenlediği mitingde Erdoğan'ın diplomasını hatırlattı: 'FETÖ'cüler çaldı' diyorlar. FETÖ'cüler de 'çalacaktık bulamadık' diyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Erdoğan'ın diplomasını hatırlatarak "FETÖ'cüler çaldı diyorlar, FETÖ'cüler de 'çalacaktık bulamadık' diyor" dedi.

İnce ayrıca dünyanın en büyük İslami Bilimler Üniversitesi'ni Şanlıurfa'ya kuracağını söyledi.

İnce'nin miting konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk kez söylüyorum. Dünyanın en büyük İslami Bilimler Üniversitesi'ni Şanlıurfa'ya kuracağım. Hayvancılara sesleniyorum. Zamanında çobanlık yapmış biri olarak söylüyorum. Çobanların sigorta primini devlet ödeyecek. Size sözüm olsun bu tarihi not edin 1,3 milyon alanı suyla buluşturacağız . Mercimeğin buğdayın ana vatanı burası. Ama ne yazık ki Kanada'dan, Rusya'dan alıyoruz.

'TRT'Yİ BİR HAFTADA DEVLETİN KANALI YAPACAĞIM'

O TRT'yi 1 hafta içinde devletin kanalı yapacağım.. Alın konuşmanızı başınıza çalın.

'YAZLIK SARAYI ENGELLİLERE TAHSİS EDECEĞİM'

Ben Saray'da yaşamayacağım. O Saray'a 2 milyar dolar para harcadı. O Saray'ı bu ülkenin gençlerine vereceğim. İstanbul'da 5 saray kullanıyor, onları da kullanmayacağım. Marmaris'e de 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. İlk kez Şanlıurfa'da açıklıyorum; Bu 300 odalı Saray'ı ne yapacağım! Marmaris'teki 300 odalı Saray'ı engelli vatandaşlarımıza tahsis edeceğim.

'TÜRKİYE'DE FAKİRLER DE MUTSUZ ZENGİNLER DE'

24 saat içinde OHAL'i kaldıracağız, hemen. Bayramda Demirel'in yaptığı köprü ücretsiz, Erdoğan'ın yaptığı köprü ücretli. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 114 TL gidiş 114 tl geliş ödüyorsunuz. Türkiye'de fakirler de mutsuz zenginler de. Zenginler malını yurtdışına kaçırıyor. Çünkü gelecek korkuları var. Geleceklerini göremiyorlar. Ama meydanlara gelip 'Sana ekonomi öğretirim' diyorlar, ben de diyorum ki önce diplomanı görelim.

'FETÖCÜLER DE 'ERDOĞAN'IN DİPLOMASINI ARADIK BULAMADIK' DİYOR'

Geçenlerde yandaş gazetecinin biri dedi ki Erdoğan'ın diplomasını FETÖ'cüler çalmış. FETÖ'cüler de açıklama yaptı: 'Çalacaktık ama aradık bulamadık.'

Sayın Erdoğan, meydanlarda arkamdan konuşma. Sana teklifim var, istediğin kanalda, istediğin saatte, prompterını, danışmanlarını hepsini al gel, bana ekonomi öğret."

