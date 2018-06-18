İnce: Bu seçimde ne CHP'liler, ne AK Partililer kaybedecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Bu seçimde hiç kimse kaybetmeyecek. Ne CHP'liler, ne AK Partililer kaybedecek. Herkesin kazanacağı bir seçim olacak' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta konuşuyor. İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle: "Edirne'den Kars'a dünyanın en büyük köprüsünü kuruyoruz. Gönül köprüsü, gönül. Ayrımcılık yok. Sağcısı, solcusu, Alevisi Sunnisi, Türkü Kürdü yok. ​Bu seçimde hiç kimse kaybetmeyecek. Ne CHP'liler, ne AK Partililer kaybedecek. Herkesin kazanacağı bir seçim olacak. Çünkü 4 Mayıs günü aday olduğumda parti rozetini çıkardım, Türk bayrağı taktım. O günden bugüne 43 gün geçti. 43 gün içerisinde 98. mitingim bu. Herkesi kucaklayan, hepimizin cumhurbaşkanı diyoruz ya, Allah'ın izni milletin desteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğmde her kesimden insanı Bakanlar Kurulu'na alacağım. 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağız. Merkez Bankası bağımsız olacak."