İnce: Baharda değişiklik, temizlik yapılır

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldığı televizyon programında ekonomiden Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığına seçilmesine değişik konularda soruları yanıtladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün akşam Star TV'de Seçim Özel Programı'nda Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

'BÜYÜKELÇİLERE VİZYONUMUZU ANLATIYORUZ'

İstanbul'da nokta mitingler yaptığını, "Büyük İstanbul" mitingi için antrenman yaptığını söyleyen İnce "Şucana kadar 35-40 Büyükelçiyle bir araya geldik. Vizyonumuzu anlatıyoruz" dedi.

İnce, Fethullah Gülen iddialarıyla ilgili olarak "Beni arayan Amerikalıların kim olduğunu söyleyemem. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ismini açıklarım. O zaman onun başına bir şey gelmez çünkü. Nasuhi Güngör'ün kitabında da görüştükleri yazıyor. Bu adam kendini yalanladı. İt izi at izine karıştı. Devlet çöktü. Bu böyle sürmez. Valilerin generallerin yaptıklarına bak. Valiler oy topluyorlar şu an" dedi.

"Amerikalılar Avrupalılar bizim yargımıza güvenmiyor. Peki ya biz güveniyor muyuz? Ben yargıya güvenmiyorum, Cumhurbaşkanını da yargılayabilecek bir yargı sistemi lazım. Bu düzende yargı da olmaz adalet de olmaz ekonomi de olmaz. Neden ABD'ye ya da Almanya'ya bu fırsatı veriyorsunuz?" diyen İnce "Bizim önce 80 milyonu ikna etmemiz lazım. Bizim kendi yargımıza güvenmemiz lazım" sözleriyle devam etti.

'EYÜP SULTAN'DA 50 KERE NAMAZ KILDIM'

İnce Eyüp Sultan'a gitmesi hakkında "Eyüp Sultan'a gittik. Orada bir gazeteci arkadaş dedi ki: seçim dönemlerinde buraya Erdoğan gelir. Bu nasıl Erdoğan'la özdeşleşebilir. Orası mübarek bir yerdir. Orası hepimize ait bir yer. Herkes gidebilir. Hatırladığım 50 kere ben oraya gittim, 50 kere namaz kıldım. Ben ilk kez 11 yaşında anneannemle birlikte gittim Eyüp Sultan'a, anam adak adamıştı" dedi.

'BAHAR TEMİZLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Kendini asla Erdoğan'a benzetmediğini söyleyen İnce "Bahar geldiğinde değişiklik, temizlik yaparsınız ya evde Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Huzur yok ülkede. Herkesle kavga eden tartışan huzursuz bir cumhurbaşkanı var" dedi. Türkiye'nin geniş bir genç nüfusu olduğunu belirten İnce "15 ile 29 yaş arasında 5 milyon gencimizin kaydı yok. Bu çocuklar hiçbir yerde değil. Gençlerin bu hali benim içimi acıtıyor. 15 yaş düzeyindeki öğrencilerde 5 öğrenciden 1'i mutsuz. Sayın Erdoğan ile Muharrem İnce'nin seçilmesi mi daha önemli yoksa çocukların sınava girmesi mi daha önemli? LGS 22 Haziran'da açıklanacaktı. Şimdi 26 Haziran'a aldılar. 1 milyondan fazla öğrenci boşta kalacak. Nitelikli okul var niteliksiz okul var. Sen bu farkı kaldırmadan olmaz. Sen nostaljik açıklamalarla sınav kaldırırsan olmaz" dedi.

İnce yürütmenin başında cumhurbaşkanının olacağını ve 48 saat içinde OHAL'in kalkacağını söyledi.

'ÖNCELİĞİMİZ EKONOMİ'

"Önceliğimiz ekonomi. Enflasyon son 15 yılın en yükseği. Mehmet Şimşek tweetini de İngilizce attı. Gelişmekte olan ülkelerde ortalama enflasyon 5,85. Onlar nerede biz neredeyiz" diyen İnce "Öncelikle MB Başkanı'nı hiçbir şekilde CHP Genel Merkezi'ne çağırmayacağım.Ziraat kredilerin büyük kısmını çiftçiye verecek, Halk Bankası yurttaşa verecek. Asla sabit kur gibi hayalciliğe girmeyeceğiz" sözleriyle devam etti.

ALİ KOÇ AÇIKLAMASI: DEĞİŞİM RÜZGARI GELDİĞİNDE ÖNÜNDE DURAMAZSINIZ

Muharrem İnce Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığına seçilmesine ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Sayın Ali Koç'u aradım. Kutladım. Bazen böyle olur. Sizin başarılı, başarısız olmanız da önemli değil, değişim rüzgarı geldiğinde önünde duramazsınız. Bir değişimin önünden gidenler liderler, ortasından gidenler durumu kavramış olur.

Karşısında gidenler yok olur."