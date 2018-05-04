İnce: Avrupa Birliği hedefini yeniden hızlandıracağız

Muharrem İnce, seçildiği takdirde "rotasından çıkmış" Türkiye'yi tekrar Avrupa Birliği yoluna sokacaklarını söyledi.

Muharrem İnce CHP'den cumhurbaşkanı adaylığının ilanının ardından açıklamalarda bulundu. Bloomberg’ten Fırat Kozok'a konuşan İnce ""Türkiye’yi özgürleştirmek, demokratikleştirmek, baskılardan kurtarmak için yola çıktık. AB hedefinden sapmış olan Türkiye’yi yeniden rotasına döndürmek için yola çıktık. Eğitimi düzeltmek, gençlerimize iş bulmak için yola çıktık. Bunu başarağız. Buna inanıyorum. Bu değişimin ruhunu bugün sokakta gördüm. Türkiye’nin AB hedef AKP ile başlamadı. Cumhuriyet’le, hatta tanzimatla başladı. Milli politikaydı ama ne yazık ki bundan uzaklaştı. Türkiye’nin AB projesini, hedefini yeniden hızlandıracağız. Dış politika uzmanlarını monşerler diye küçümsemekten vazgeçeceğiz" dedi.

İnce açıklamalarında "Ben birinci turda kazanacağıma inanıyorum. Ola ki olmadı, ikinci turda da ben ikinci olmadım, kim ikinci olacaksa ona destek olmak şeref sözüdür. Yalpalayan, oradan oraya savrulan bir Türkiye değil; kararlı onurlu, başı dik insanları mutlu, yurtta barış dünyada barış diyen, bilimi önemseyen bir Türkiye’yi yeniden kuracağız. Türkiye’nin en önemli sorunu huzursuzluk. Bağırıp çağıran, ayar veren, azarlayan değil; yol göszteren uzlaşan bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var.Cumhurbaşkanı tektir. Tek olan şey bir kesimin olamaz, her kesimindir" ifadelerine yer verdi.