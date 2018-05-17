İnce: 'Anadolu kaplanları'nı yeniden kükreteceğiz

Çorum mitinginde konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Kayseri'yle Çorum Anadolu kaplanlarıydı. Kaplan kükrüyor mu? Yeniden kükreteceğiz" dedi. İnce, "Merkez Bankası Başkanını AKP Genel Merkezi'ne çağırıyorlar. Ayıp ya, ayıp" diye konuştu.

Çorum mitinginde konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Çorum hak ettiği yerde olacak. Havaalanını yapacağız, demiryolunu yapacağız. Kayseri'yle Çorum Anadolu kaplanlarıydı. Kaplan kükrüyor mu? Yeniden kükreteceğiz" dedi. İnce, Türklerle Kürtler arasında gönül köprüsü kurmak istediğini söyledi. Seçim çalışmalarına devam eden İnce'nin Çorum'da düzenlediği mitingdeki konuşmasından satır başları şöyle:​ Çorum, 3500 yıl sonra hak ettiği yerde olacak. Havaalanını yapacağız, demiryolunu yapacağız. Kayseri'yle Çorum Anadolu kaplanlarıydı. Kaplan kükrüyor mu? Yeniden kükreteceğiz.

Ayın 19'unda Samsun'da açıklayacağım manifestomu. Genel Merkez de 24'ünde açıklayacak. Benim danışmanlar diyor, mazotu 3 liradan yapabiliriz; onlar diyor 3.5 lira yapabiliriz. Aradaki anlaşmazlığı çözeceğiz, 3 liradan az olmayacak, 3.5 liradan çok olmayacak.

Tek olan şey bir grubun olamaz. Tek olan şey hepimizindir. Bayrak tektir, CHP'nin de AKP'nin de. Cumhurbaşkanı da tektir, herkesin cumhurbaşkanıdır. Ben Çorum'dan AK Partili analara, bacılara sesleniyorum. Size söz veriyorum çocuklarınızı iyi okullarda okutacağız.

Pasaportunuz Kapıkule'den sonra iş yapacak, işe yarayacak. Ezdirmeyeceğim sizi Avrupa'da söz. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Üniversiteliler, size 19 Mayıs ve 29 Ekim'de iki kere burs vereceğiz. 500'er lira parayı ne ben ne CHP verecek; bugün verilenleri AKP'nin vermediği gibi. Türkiye Cumhuriyeti devleti verecek size o parayı. 'MERKEZ BANKASI BAŞKANINI AKP'YE ÇAĞIRIYORLAR, AYIP' Ben gönüllerde köprü kurmak istiyorum gönüllerde. Edirne'de miting yaptım, bir sonraki gün Hakkari'ye gittim. Oradan Rize'ye, Antalya'ya geçtim. Türklerle Kürtlerin arasında bir gönül köprüsü kurmak istedim. Sünniler, Aleviler, Şafiler arasında gönül köprüsü kurmak istedim. Bu milleti barıştırmak, uzlaşmak istiyorum.

Doları durduramıyorlar. Ne oluyor? Binali Yıldırım'a soruyorlar, "Dolsa ne olur, dolmasa ne olur" diyor. Ekonomi Bakanı, kurun yükselmesini tanımıyor. Batırıyorlar bizi batırıyorlar. Merkez Bankası Başkanı'nı AKP Genel Merkezi'ne çağırıyorlar. Ayıp ya, ayıp. Bağımsız bir kuruluşun başkanını nasıl parti genel merkezine çağırırsın. Sen bunu yaparsan Avrupa'daki yatırımcı sana güvenmez. Para güvenli bir liman arar. Türkiye'de işlerin doğru gitmediğini, MB Başkanı'nın talimatla çalıştığını görünce para kaçar.