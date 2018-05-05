İnce: Akşener'in imzasıyla uğraşma, Demirtaş'ı hapiste tutma

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk mitingini memleketi Yalova'da yaptı. İnce, burada tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le ilgili için Erdoğan'a çağrıda bulundu: "Karamollaoğlu'nun, Akşener'in imzasıyla uğraşma, Demirtaş'ı hapiste tutma, gel erkekçe yarışalım."

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk mitingini memleketi Yalova'da yaptı. İnce'nin mitingteki konuşmasından satır başları şöyle: Kendimi şöyle tanımlıyorum: 80 milyonun yükü omuzlarımda.

Genç bir kadın avukat mesajıyla beni ağlattı. Mesaj şu: "Tam her şey bitti derken, bunlar bu memleketi sattı derken, yeniden gönlüme bir ışık doğdu. 24 Haziran'da cübbem arabamda talimatınızı bekliyorum.

Akşener, Perinçek, Karamollaoğlu… Kim aday olmak istiyorsa gidin imzanızı verin.

Önce içeride birlik. Kürtle Kürt'ü Çanakkale'de olduğu gibi kol kola yapacağım. Trump'a Putin'e sonra sıra gelecek. Dün yine üzen bir şey oldu. Bahçeli benim MHP'ye husumet beslediğimi söylemiş. Bakın ona cevabı Yalovalı ülkücüler verir. Yalova'da ikinci seçimlerde bize oy verdiler. Görüşmeleri ben yaptım. Sayın Bahçeli şehitlere 'kelle' diyeni partini yaslıyorsun. İtirazım sanadır. 'SARAYI ÜNİVERSİTE YAPACAĞIM' 36 yıl sonra rozetini çıkardım genel başkanıma teslim ettim. Partinin Cumhurbaşkanı olmaz. Beni seçtiğinizde en kısa sürede parlamenter sisteme gececeğiz. O sarayda asla oturmayacağım. Orayı ben aslında iyi bir emlakçı arıyordum satacaktım ama… Milletvekili arkadaşlar karşı çıktı. Orayı yüksek puanlar almış öğrencilere üniversite yapacağım. Ben de Atatürk'ün oturduğu Çankaya Köşkü'nde oturacağım. 'SENİ İNDİRİRSEK DOLAR İNER' Tek dertleri beni indirmek diyor. Bizim derdimiz memleket, seni indirmeye bakmıyoruz. Ama seni indirirsek dolar iner. Seni indirirsek euro iner. Seni indirirsek enflasyon iner, benzin iner, mazot fiyatı, gübre fiyatı iner. Bunlar inince vallahi indirelim seni, ne olacak? 'AKŞENER'İN KARAMOLLAOĞLU'NUN İMZASIYLA UĞRAŞMA' HDP’liler de, MHP’liler de bu memleketin evladı. Adil yarış yapacaksak Meral Akşener’in, Temel Karamollaoğlu'nun imzası ile uğraşma, Selahattin Demirtaş’ı cezaevinden tutma. Gel erkekçe yarışalım. 'BENİM DİPLOMAM VAR, DAHA NE OLSUN?' Muharrem İnce bu işi başarabilir mi? Bakın anlatayım. Ben milletvekili olarak ondan 5 ay önce milletvekili oldum. Ben ondan kıdemliyim. 16 senelik milletvekiliyim. Sonra benim diplomam var daha ne olsun. Bu çocukların zekalarına güveniyorum. Akşam sosyal medyayı dolaştım. Bakın ne yazmış, kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi gibi, 'Sarayı hemen boşalt Yalova'dan abim gelecek. HABER KANALLARI CANLI VERMEDİ Öte yandan NTV, Habertürk ve CNN Türk gibi kanallar, CHP'nin adayı İnce'nin ilk mitingini ekranlarına canlı olarak taşımadı. Kanalların canlı yayın vermemiş olması sosyal medyada tepki çekti.