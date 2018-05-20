İnce: ABD ile sorunlar çözülecek, WikiPedia'yı açıp, Passolig'i kaldıracağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, WikiPedia'yı yeniden erişime açacağını, Passolig'i kaldıracağını ve Twitter'da siyasi eleştirilerin serbest olacağını söyledi. İnce seçilmesi halinde ABD ile sorunların çözüleceğini belirtti.

Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda miting düzenleyen CHP Cumhurbaşkanı adayı İnce, seçilirse ABD ile problemlerin çözüleceğini, Suriye'ye ise büyükelçi göndereceklerini belirtti. İnce Suriye’de yapılacak yeni bir seçim ve anayasayla barışın sağlanacağını dile getirdi.

Eğitim sistemiyle ilgili de konuşan İnce, ülkücü, muhafazakar, Kürt tabanıyla istişare edip 1 yıl içerisinde uzlaşmacı bir eğitim sistemi ortaya koyacaklarını anlattı.

WIKIPEDIA, TWITTER ve PASSOLİG

Türkiye'nin dış ticaret açığının 95 milyar dolar, cari açığının 55 milyar dolar, cari açığının yüzde 10 ve gençlerde işsizlik oranının yüzde 20 olduğunu belirten İnce, Türkiye'nin hukuk devleti olmasıyla ve israf ekonomisi yerine insaf ekonomisiyle bu sorunların çözüleceğini söyledi.

Gençlere seslenen İnce, “WikiPedia'yı açacağız. Özgürce tweet atacaksınız. İsterseniz cumhurbaşkanını da eleştireceksiniz, serbest” dedi.

Passolig'i kaldıracağını belirten İnce, “İki işe yarıyor Passolig. Bir yandaşa para sağlıyor, iki insanları fişliyorlar. Yani Erdoğan stadyuma girdiğinde onu yuhalayamayacaklar. Polisiye tedbir oluyor. Buna gerek yok. Sen insanları fişleyip beni yuhalamasınlar diyeceğine memleketi düzgün yönet, sorunları çöz, yuhalayacaklarına alkışlasınlar” dedi.

Türkiye'nin ürettiği televizyonlardan 10 euro, otomobillerden ise 100 euro kazandığını söyleyen İnce şöyle devam etti:

“Avare kasnak gibi boşa çalışıyoruz, çünkü Türkiye'nin markası yok. Türkiye'nin markası yok, çünkü Türkiye'nin tasarımı yok, çünkü Türkiye'nin teknolojisi yok. Tekstilde de böyle fason çalışıyoruz, beyaz eşyada da, otomobilde de. Şimdi ne yapmamız lazım? Gençler beni iyi dinleyin, bu ülkeyi sizinle birlikte kalkındıracağız. Bizim marka oluşturmamız lazım. Tasarım yapmamız lazım. Marka, tasarım, teknoloji. Peki bunu yaparken nasıl yapacağız? İyi eğitim alacağız. Onun için her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Bunu yapamazsak önümüzdeki 100 yılı yoksul geçiririz. Siyasetçi gelecek seçimi, devlet adamı gelecek nesli düşünür. Ben gelecek nesilleri düşünüyorum. Tasarım, teknoloji, marka. Anlaştık mı? Sloganımız da şu olsun; 'Markada olamazsan arkada olursun.'”