'İmzalar tamam' diyen muhaliflere CHP'den yanıt

Muharrem İnce’ye yakın isimler tarafından olağanüstü kurultay için başlatılan çalışmada yeterli imzaya ulaşıldığı açıklanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten partililere uyarı geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için yeterli imzaya ulaşıldığı yönündeki açıklamalara yanıt verdi.

Bugün Twitter hesabından bir açıklama yapan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, “Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz yarın saat 11.00’e kadar değil, istediği saatte imzaları görebilir” demişti.

'PARTİMİZE CİDDİ ZARAR VERİYOR'

Bunun üzerine bir açıklama yapan Muharrem Erkek, partilileri tartışmalar konusunda uyararak şunları söyledi:

"Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Sosyal medya üzerinden imzaların yarıştırılması yanlış. Bu konular sosyal medya üzerinden tartışılmaz. İmzalar parti dışında bir yerde incelenmez. Samimilerse getirip incelenir, gereği yapılır."