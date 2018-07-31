İmzalar geri çekildi mi? Muharrem İnce'den imza açıklaması

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanması gereken 626 imzanın az da olsa üstünde imza toplandığı iddia ediliyor. Ancak bazı delegelerin imzalar genel merkeze ulaşmadan imzalarını geri çektiği ve bunu genel merkeze ilettiği belirtiliyor. Toplanan imzalara ilişkin açıklamada bulunan İnce, Perşembe günü imzaların genel merkeze teslim edileceğini açıkladı.

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar tartışma konusu olmaya devam ederken, Muharrem İnce'den açıklama geldi.

"Olağanüstü Kurultay için imza toplayan arkadaşlarımızın imzaları teslim etmek için 6 Ağustos 2018’e kadar hakları vardır" diyen İnce, "Ancak imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceklerini açıkladılar. Bunun haricindeki haber ve yorumlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

İMZALAR GERİ ÇEKİLDİ Mİ?

CHP'de olağanüstü kurultay için 626 imza gerekirken, 630'un üzerinde imza toplandığı iddia edildi.

Ancak dün ortaya çıkan bazı belgeler, delegelerin bir kısmının imzalarını geri çektiğini gösteriyor.

Bu sayının kaç olduğu merak konusuyken, kulislerde 20'ye yakın imzanın geri çekildiği iddiası dolaşıyor.

CHP'de imzalardaki son durum 2 Ağustos Perşembe günü netlik kazanacak.