IMF’den Türkiye’ye: Ücret artışlarını durdurun

IMF, Türkiye’de güçlü mali konsolidasyon için ‘ücret artışları’nı sınırlanması gerektiğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan Mali Gözetim Raporu’nda “Türkiye daha güçlü mali konsolidasyona, ücret ödemelerindeki artışların sınırlanması, ihtiyari yatırım teşviklerinin azaltılması ve hedef koyulmamış mali transferlerin rasyonelleştirilmesi suretiyle ulaşabilir” ifadelerine yer verildi.

IMF’nin her yıl IMF-Dünya Bankası toplantıları öncesinde yayınlanan Mali Gözetim Raporu’nun ana değerlendirme başlığı “Kötü gün için tasarruf”. Dünya ölçeğinde toplam borcun GSH’nın yüzde 225’ine ulaştığı belirtilen raporda yüksek kamu borçları ve açıklarının “endişe kaynağı” olduğuna dikkat çekildi.

Raporda bazı ülkeler için mali iyileştirmeye hız vermeleri tavsiyesinde bulunulurken Türkiye için de güçlü mali konsolidasyon için ücret artışlarının sınırlanması, yatırım teşviklerinin azaltılması ve mali transferlerin rasyonelleştirilmesi önerileri yapıldı. Türkiye’de güçlü mali konsolidasyonun Merkez Bankası ve para politikası üzerindeki baskıyı azaltacağı, yatırımcı güvenini artıracağı da vurgulandı.

Türkiye'de 2018 yılı ücret artışlarının enflasyonun gerisinde kaldığı, ücretlerin reel olarak gerilediği, TL'nin değer kaybıyla birlikte reel ücret erimesinin hızlandığı uzmanlar tarafından vurgulanıyor. 2017 yılı başından bu yana reel ücret kaybı yüzde 5-10 düzeyine ulaşmışken IMF tarafından mali konsolidasyonun temel şartı olarak gündeme getirilen öneri tepki çekti.