İmar barışına başvuru sayısı 9 milyona yaklaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Aralık tarihine kadar uzatılan imar barışı sürecine şu ana dek 8 milyon 900 bin başvuru gerçekleştirildiğini ve bu başvurulardan yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu" dedi.

14 MİLYON KİŞİYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

İmar barışının bu yıl yapılan yapıları kapsamadığına dikkati çeken Kurum, "İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapıları içeriyor. Bu noktada belediye başkanlarımızı, valilerimizi uyarıyoruz, bu tarihten sonra yapılan yapıların hiçbir şekilde kayda alınmaması ve imar barışına dahil edilmemesi noktasında takipçi oluyoruz, buna ilişkin bakanlık denetim birimlerimiz de sahada gerekli incelemeleri yapıyor." ifadeleri kullandı.

Bakan Kurum, imar barışına başvuru beklentilerine ilişkin soruya da "Bizim buradaki beklentimiz, 14 milyon vatandaşımızın imar barışından faydalanması. Şu ana kadar imar barışına başvuru sayısı 9 milyona yaklaştı, aralık sonuna kadar devam edecek, inşallah 10 milyon seviyelerine gelip aşacaktır diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.

imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.