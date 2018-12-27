‘İmar affının bedelini olası depremde İstanbullular ödeyecek’

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası hükümetin Boğaziçi öngörünüm bölgesini imar affı kapsamına alarak kent suçu işlemeye devam ettiğini, bunun bedelini olası bir depremde İstanbulluların ödeyeceğini açıkladı.

AKP hükümetinin Boğaziçi Öngörünüm Bölgesini imar affı kapsamına almasına bir tepki de TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’ndan geldi.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden yapılan açıklamada imar affından 50 milyar lira beklenmesine rağmen, toplanan paranın 10 milyar lira civarında kaldığı belirtilerek şöyle denildi:

‘İmar Barışı’ ismiyle başlatılan imar affına, Boğaziçi öngörünüm bölgesi dahil edilmemişti. Ancak rant değeri yüksek bölgenin imar affı kapsamına alınması yönündeki belli çevrelerin baskıları ve beklenen paranın toplanmaması nedeniyle Hükümet Kanun değişikliğini Meclis gündemine taşıdı. Buna göre Boğaziçi öngörünüm bölgesinde bulunan kaçak yapılar imar affı kapsamına alınacak. Hükümet her zaman yaptığı gibi, Boğaziçi öngörünüm bölgesini imar affı kapsamına alan değişikliği torba yasa içerisinde TBMM’ye sundu. Boğaziçi öngörünüm bölgesinin imar affı kapsamına alınmasıyla Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz’da bulunan kaçak yapılar yasallaşacak.

'HÜKÜMET SUÇ İŞLEMEKTE KARARLI'

Bunun anlamının İstanbul’un rant değeri yüksek bölgelerinde inşa edilen yapıların, sonradan yapılan eklemelerle birlikte affedilmesi ve güvenli olmaktan uzak gerçeklikleriyle İstanbul yapı stokundaki yerini alması olduğunu ifade edilen açıklamada, “İmar affıyla kent suçu işleyen Hükümet, Boğaziçi öngörünüm bölgesini de affa dahil ederek suç işlemede kararlı olduğunu açığa çıkartmıştır. Kentte rant odaklı düzenleme uygulamaları hız kesmeden devam etmektedir” ifadesine yer verildi.

'SONUÇLARI AĞIR OLUR'

Açıklamada kente karşı suç işlemenin ve imar aflarıyla güvensiz yapılara resmiyet kazandırmanın bedelini olası bir depremde İstanbulluların ödeyeceğine dikkat çekilerek “İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak çağrımız açıktır: İstanbul, deprem tehlikesini gözeten bir programla yeniden düzenlenmek durumundadır. Eğer bu yapılmazsa sonuçlarının ağır olacağı bilinmelidir” denildi.

