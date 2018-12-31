'İmar affı ile planlama, mimarlık ve mühendislik süreçleri uygulanamaz hale geldi'

TMMOB, 6 ay daha uzatılan imar affına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kaçak yapı stokunun meşrulaştırılması, ülkemizin köklü sorunlarından biri olan kaçak yapılaşmanın sürmesine ve gelecekte yapı güvenliği konusunda yeni sorunlara sebep olmaktadır. İmar aflarıyla kaçak yapı teşvik edilmekte, planlama, mimarlık ve mühendislik süreçlerini uygulanamaz hale getirilmektedir' ifadelerini kullandı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, imar affı düzenlemesinin uzatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"İmar affı ile 40-50 milyar TL gelir öngören ancak şimdiye kadar 14 milyar TL gelir elde edildiğini açıklayan iktidar, yaklaşan yerel seçimleri de gözeterek, talep yoğunluğunu bahane etmiş, ekonomik ve siyasi rant hesaplarıyla süreyi ikinci defa uzatmıştır" denilen açıklamada, "Türkiye’de milyonlarca kaçak yapıyı ilgilendiren, mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız ya da imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları kapsayacak bu imar affı daha önce çıkarılan imar aflarında rastlanmayan ölçüde geniş bir kapsam ile hayata geçirilmiş durumda" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

İstanbul özelinde bu imar affı, doğa olayların afete dönüşerek binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine, meşrulaştırılan kaçak yapı stoku nedeniyle depremlerin yıkıcı etkisinin artmasına, dere yataklarında ve kıyılardaki kaçak yapılar ise sel felaketlerine yol açacaktır. Ayrıca orman alanları, içme suyu havzaları, tarihi, doğal, kentsel, arkeolojik sit alanları üzerinde inşa edilen kaçak yapıların af kapsamına alınmasıyla kamusal kaynaklarımız da yok edilmektedir.

Boğaziçi öngörünüm bölgesinin de imar affı sınırlarına dâhil edilmesiyle ilgili bölge sınırları içerisindeki bina ve tesisler dâhil olmak üzere, bütün kaçak yapılar yasal hale getirilerek, tarihi ve kültürel mirasımız zarar görecektir.

Kaçak yapı stokunun meşrulaştırılması, ülkemizin köklü sorunlarından biri olan kaçak yapılaşmanın sürmesine ve gelecekte yapı güvenliği konusunda yeni sorunlara sebep olmaktadır. İmar aflarıyla kaçak yapı teşvik edilmekte, planlama, mimarlık ve mühendislik süreçlerini uygulanamaz hale getirilmektedir.

Bu hususta imar affının bir toplum sağlığı ve güvenliği sorunu olduğu kabulüyle, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir çevre için siyasi iktidarı Anayasal görevini yapmaya davet ediyoruz. Sermaye ile yapılan “barış” olarak tarihe geçecek bu imar affı uygulamasından, imar affı süresinin ekonomik ve siyasi rant hesaplarıyla uzatılmasından, halk sağlığı ve güvenliği yerine sermaye tercihinden, acil olarak vazgeçilmeli, planlama, mimarlık mühendislik süreçleri işletilerek sağlıklı ve nitelikli yapı stoku oluşturulmalıdır.